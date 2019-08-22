童沒戴安全帽站機車腳踏板 母單手騎車邊滑手機嚇壞旁人

2019-08-22 21:29 聯合新聞網 綜合報導



有民眾在路上目睹一名年輕女子單手騎機車還邊滑手機，前面腳踏板上還站著一名沒戴安全帽的幼童，讓人擔心她們的安全。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 在台灣機車是最大宗的交通工具，許多家長都會騎車來接送孩子上下課，比較年幼的孩子則會讓他站在機車的腳踏板上，但其實這樣很危險也違反交通法規。有女網友在路上看到一名年輕女子騎車載著幼童，誇張的是這名女子竟然用單手騎車，另一隻手還在滑手機，而孩子也沒有戴安全帽，讓目睹的民眾看了簡直捏了一把冷汗。

這名女網友和家人在21日凌晨2點多開車在台北市承德路七段，看到慢車道上有一名女子騎著機車，右手催油門左手滑手機，前座腳踏板上還站著一名沒戴安全帽，看起來相當幼小的孩童，而且騎車的速度不慢，一路上都只用單手騎車，十分危險。

她拍下影片並PO到臉書「爆怨公社」，氣憤的說「我能理解不是每個家庭都有汽車能載孩子，但是妳既然要用機車載，基本的安全帽要有吧？沒有安全帽還用單手邊騎車邊滑手機會不會太誇張了？一邊看火都來了，根本拿孩子的生命開玩笑」。

女子誇張的行徑引來網友砲轟「檢舉她」、「沒責任感的大人」、「給小孩戴安全帽他X的有這麼難嗎？」、「手機有這麼好看嗎？」、「拿小孩與他人的性命開玩笑，真是要不得」、「根本虐童吧」、「技術再好就怕萬一，別拿孩子開這種一輩子後悔的事」；還有人嘲諷的說「別人的媽就是厲害」、「我想這小孩此生最大的心願，就是趕快長大好脫離這母親」。

根據交通管理處罰條例第三十一條規定，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣五百元罰鍰。另外機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣一千元罰鍰。