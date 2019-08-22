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破損百元鈔銀行換鈔只給50元 真相曝光網友求「另一半」

2019-08-22 20:13聯合新聞網 綜合報導

一名女網友拿著收到的百元鈔到台灣銀行兌換，但因為鈔票兩邊號碼不一樣，行員告知只能...
一名女網友拿著收到的百元鈔到台灣銀行兌換，但因為鈔票兩邊號碼不一樣，行員告知只能換50元。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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換鈔還能只換一半金額？一名女網友今天（22日）到銀行換鈔時，其中一張黏貼過的百元鈔竟然被行員說兩邊號碼不一樣，只能換50元，讓這名女網友懊惱收錢時沒有仔細看，網友看了起鬨說「誠徵另一半」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」說今天到台灣銀行換鈔時，行員告訴她其中一張100元的鈔票上兩邊的號碼不一樣，她仔細一看才發現這張鈔票曾經斷成3段，上面有兩處裂痕，後來被拼湊黏貼起來，雖然乍看之下彷彿原本就是同一張，但是仔細看就能發現鈔票上的兩側號碼不一樣。

行員告訴她如果真的要換的話只能換50元，沒辦法同額兌換。原PO聽了很懊惱，為何自己收錢時沒看清楚，她也抱怨黏貼這張鈔票的人「你要黏貼鈔票也要黏對張啊」。

有網友開玩笑的說「上爆料求另一半張」、「 哈哈…跪求另一半吧，看誰出來領」、「快找另一張，我覺得另一個人也正在找妳」、「跟她說這樣應該值200啊，因為由兩張100的結合成的」；還有人說「要慶幸還有50」、「收錢也不可能還看他兩邊號碼有沒有一樣，遇到這個真的只能摸摸鼻子認了」。

也有網友幫出主意說「右邊那一半不要黏，超過半張可以換成一張100不是嗎？」、「右邊弄掉，左邊超過3/4可以換一百，右邊不到1/2不能換」、「這樣應該分兩次去，妳可以換200回來，一個號碼走一次」。

根據中央銀行的「民眾申請兌換污破損新臺幣鈔券注意事項」所載明，鈔券餘留面積明顯不足二分之一，或過於細碎難以拼湊成張者，依「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」不予兌換。

爆怨公社台灣銀行換鈔

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