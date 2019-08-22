親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜因公祭才讓日議員枯等？地方人士：韓待半小時離去

如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

當自己家？婦拿大包垃圾丟超商垃圾桶 顧客看傻眼

2019-08-22 17:57聯合新聞網 綜合報導

一名女子拿著疑似家裡的大包垃圾走到超商裡頭丟棄，誇張行徑讓一旁的客人看傻眼。 圖...
一名女子拿著疑似家裡的大包垃圾走到超商裡頭丟棄，誇張行徑讓一旁的客人看傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」
分享
台灣超商數量多又便利，購物、繳費甚至還能代收垃圾，不過太過方便也讓民眾的公德心表露無遺。有民眾在臉書上貼出一段監視畫面，一名女子無視超商裡還有其他客人，竟然拿著家裡的垃圾走進店裡並且丟進垃圾桶，畫面引起許多網友抨擊，痛罵這名女子臉皮太厚。

原PO在臉書「爆怨公社貼出的影片可看見，一名女子在晚上拿著一大袋疑似家用垃圾走進超商裡頭，接著走到放置垃圾桶的區域，然後打開櫃子的門，再將垃圾桶拉出來，並把手上的垃圾塞進桶內，完畢後大剌剌地離開。

整個過程短短10幾秒，當時店裡的用餐區還坐著4名客人，其中一名男客人從頭到尾一直盯著她的行為，似乎不敢相信怎麼會有人這麼無所謂地拿著家裡的垃圾到超商丟棄。原PO也在臉書上痛罵「臉皮是要多厚啊，自家的垃圾一大包，就這樣丟到超商裡？人家欠妳的嗎？」

據《TVBS》報導，這家超商位在桃園大園區，這名女子的行為已經不是第一次，一開始店員沒有發現，沒想到女子又再度上門丟垃圾，行徑讓人看傻了眼。

影片曝光後也引來網友群起撻伐，「太扯了吧」、「臉皮也太厚了吧」、「這是我看到最狂的了」、「好順手喔，應該不是第一次」、「超傻眼！很沒公德心」、「我是路人都替她感覺尷尬」、「她是店長嗎？不相干的人真的太誇張了」、「真心覺得社會病了，這樣的人教出來的下一代，還懂的廉恥嗎？」

爆怨公社超商

相關新聞

他入手30年老公寓「沒壞冷水管該換嗎？」 網友曝自身經驗：大工程

2019-08-22 15:15

妻女剛下車「老翁墜樓」猛烈撞擊 他這動作感動上千網友

2019-08-22 11:09

外送員暴雨中等紅燈 客人滿是感謝卻引發網友論戰

2019-08-22 14:12

被誤會移車遭留紙條大罵 錯字連篇讓網友評：國文老師哭了

2019-08-22 16:15

網購Nike鞋收貨即降價他要求退差額 賣家一句神回秒閉嘴

2019-08-22 09:26

最美魚販化身「最胸美人魚」 網友跪求正面照成真

2019-08-21 17:42

好心請冷氣師傅喝飲料被誤會 她無奈：乾脆請警察來督工

2019-08-21 13:07

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

圖片僅供參考？他收芋頭起司蛋糕「像大腸」 網見實物笑翻：竿那賽

2019-08-18 20:00

為何房東「寧願店面租不出去也不降租？」神人專業分析曝原因

2019-08-18 12:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00
看更多

熱門文章

刑警追毒犯卻認錯車 朝無辜民眾車輛衝撞還開槍

2019-08-21 18:29

錯認民眾是毒販衝撞座車還開槍 刑事局致歉

2019-08-21 19:49

史上最強救護力！老伯倒地無心跳 這陣容讓死神卻步了

2019-08-21 21:16

京站咖啡廳女員工右手捲入絞肉機 人同機器送上車送醫

2019-08-22 10:33

賣黑心胡椒粉賺逾億 「台灣第一家」子女確定要入獄！

2019-08-22 15:22

妻女剛下車「老翁墜樓」猛烈撞擊 他這動作感動上千網友

2019-08-22 11:09

家中找到頭髮 她裝監視器拍到老公跟別的女人啪啪啪

2019-08-21 19:37

偷拍無罪 監控合法…為何他們可以安全下莊

2019-08-22 09:00

賓士車受困天元宮台階 網友笑稱拍片取景

2019-08-22 03:45

萬芳腫瘤權威吳思遠涉詐欺 爆人頭帳戶案外案

2019-08-22 15:17

上千輛oBike堆在校園 台大打官司討千萬保管費輸了！

2019-08-21 17:49

人夫認了跨年夜與她嘿咻 單方指證缺證據小三無罪

2019-08-22 07:58

對中正紀念堂蔣公銅像潑紅漆 兩獨派青年獲不起訴

2019-08-22 14:37

網購Nike鞋收貨即降價他要求退差額 賣家一句神回秒閉嘴

2019-08-22 09:26

想逃？ 夫妻地下匯兌達80億被釋放 檢方再拘提二度聲押

2019-08-22 11:23

3童凌晨騎車閒逛 警送回家發現媽媽是通緝犯

2019-08-21 21:44

闖校園翻學生書包行竊 從南偷到北新竹落網

2019-08-22 09:45

警專生結束實習了 這個分局長用「敵情」教後進保平安

2019-08-22 14:34

他入手30年老公寓「沒壞冷水管該換嗎？」 網友曝自身經驗：大工程

2019-08-22 15:15

空勤飛行員薪資和香港比 數字相同卻新台幣和港幣之差

2019-08-22 09:20

國安局前官員：局內小金庫早被上繳 侍衛室可能仍有

2019-08-21 21:56

空勤飛行員隨身帶幸運小物 這二人拿出來都相同

2019-08-22 09:20

貸款300萬遭抵押房子 他哭著寄信檢察官案情大突破

2019-08-22 13:32

為爭房產掐死老婆 狠夫還說「10年來都這樣壓制她」

2019-08-21 19:14

傳訊透露輕生意圖 感情失意男摩鐵飲彈亡

2019-08-22 11:50

新南向變調／非法滯台觀光客 比非法移工還多

2019-08-22 00:36

「台大最狂教授」師生反目 原團隊小編無犯意獲不起訴

2019-08-22 15:32

影／天元宮賓士衝下階梯 網友謔稱：七月怪事多

2019-08-22 08:59

校園大盜新竹落網 警：北中南逾50名學生受害

2019-08-22 10:32

外送員暴雨中等紅燈 客人滿是感謝卻引發網友論戰

2019-08-22 14:12

在全聯偷吃可麗餅辯服安眠藥恍惚 法官因這事不信

2019-08-22 09:25

酒駕屢犯「大不了被關」 審判長苦口婆心：你要改啦！

2019-08-22 07:51

被誤會移車遭留紙條大罵 錯字連篇讓網友評：國文老師哭了

2019-08-22 16:15

影／女駕駛驚險超車大甩尾 宛如電影「玩命關頭」上演

2019-08-22 17:07

獨／空中救援消失38分鐘今解密 空勤任務藏驚險

2019-08-22 09:08

擋不住的炸雞香 意外促成「柴柴」與主人團聚

2019-08-22 09:39

色房東偷拍入浴 外籍女學生：在台灣最恐怖的回憶

2019-08-22 17:36

14歲沒了家 5年後… 難忍曖昧殺女友

2019-08-22 00:22

賤賣公有土地圖利鋼鐵公司 桃園市議員判刑6年要入獄！

2019-08-22 16:46

苗縣消防員許顥瀚 世界警消運動會「忍痛參賽」獲佳績

2019-08-21 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top