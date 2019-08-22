當自己家？婦拿大包垃圾丟超商垃圾桶 顧客看傻眼

2019-08-22 17:57 聯合新聞網 綜合報導



一名女子拿著疑似家裡的大包垃圾走到超商裡頭丟棄，誇張行徑讓一旁的客人看傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 台灣超商數量多又便利，購物、繳費甚至還能代收垃圾，不過太過方便也讓民眾的公德心表露無遺。有民眾在臉書上貼出一段監視畫面，一名女子無視超商裡還有其他客人，竟然拿著家裡的垃圾走進店裡並且丟進垃圾桶，畫面引起許多網友抨擊，痛罵這名女子臉皮太厚。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出的影片可看見，一名女子在晚上拿著一大袋疑似家用垃圾走進超商裡頭，接著走到放置垃圾桶的區域，然後打開櫃子的門，再將垃圾桶拉出來，並把手上的垃圾塞進桶內，完畢後大剌剌地離開。

整個過程短短10幾秒，當時店裡的用餐區還坐著4名客人，其中一名男客人從頭到尾一直盯著她的行為，似乎不敢相信怎麼會有人這麼無所謂地拿著家裡的垃圾到超商丟棄。原PO也在臉書上痛罵「臉皮是要多厚啊，自家的垃圾一大包，就這樣丟到超商裡？人家欠妳的嗎？」

據《TVBS》報導，這家超商位在桃園大園區，這名女子的行為已經不是第一次，一開始店員沒有發現，沒想到女子又再度上門丟垃圾，行徑讓人看傻了眼。

影片曝光後也引來網友群起撻伐，「太扯了吧」、「臉皮也太厚了吧」、「這是我看到最狂的了」、「好順手喔，應該不是第一次」、「超傻眼！很沒公德心」、「我是路人都替她感覺尷尬」、「她是店長嗎？不相干的人真的太誇張了」、「真心覺得社會病了，這樣的人教出來的下一代，還懂的廉恥嗎？」