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他入手30年老公寓「沒壞冷水管該換嗎？」 網友曝自身經驗：大工程

2019-08-22 15:15聯合新聞網 綜合報導

一名網友最近剛入手一間30年的舊公寓，打算整理自住，熱水管、客廳牆、浴室等都要重...
一名網友最近剛入手一間30年的舊公寓，打算整理自住，熱水管、客廳牆、浴室等都要重新裝修，原po想既然都要換了，冷水管雖然沒漏水，順便換一換以絕後患，但水電師傅卻認為沒壞就不用換，令原po相當苦惱。圖／ingimage
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接手舊房子需要重新裝修，是個大工程。一名網友最近剛入手一間30年的舊公寓，打算整理自住，熱水管、客廳牆、浴室等都要重新裝修，原po想既然都要換了，冷水管雖然沒漏水，順便換一換以絕後患，但水電師傅卻認為沒壞就不用換，令原po相當苦惱。

一名網友在「mobile01」發文，最近入手一間30年四樓舊公寓頂樓五樓，打算整理自住，目前室內熱水管漏水、客廳牆有壁癌、地板及牆面、兩間浴室都要重做，正好朋友的爸爸是水電師傅願意幫忙，由於剛好要換熱水管、瓷磚地板也都敲開了，於是他想，冷水管雖然沒漏水但順便也一起換，萬一住個五年冷水管漏，就更麻煩了，但朋友爸爸卻堅持冷水管沒漏水不用換，換熱水管就好。

他不放棄再去溝通，朋友爸爸表示，若一定要換，就是從頂樓走外部明管降到陽台，再進室內牆面，所以室內不會有明管，水管也從PVC換成白鐵管，原本原po接受但仔細想想後又擔心原本牆壁中的水管換成外牆外，日曬雨淋及有生鏽風險的鐵管，是否是在自找苦吃。

他依然堅持想換冷水管，地板跟牆壁都挖開了，詢問是否可以換室內管線就好，但朋友爸爸卻說冷水綠管線很複雜沒辦法，但沒有具體說明難在哪，基於他是半義務幫忙、收費也不高再加上朋友長輩溝通要注意基本禮節，這令原po相當兩難。

於是他想請教，「到底該不該換沒漏水的冷水管改走室外明管」以及「是否真的無法直接更換是類冷水管，一定要重作管線」。

有網友認為，熱水管都要換了，冷水管就一起順便換，「別以為沒有漏不用換，管內內壁也是有鐵鏽附在內壁上」、要打牆壁「當然是一起做！冷水管範圍比較大，熱水管只有從熱水器出來，所以熱水管只有２段或 3段」。

不過也有網友認為，關鍵在於舊公寓不像透天可以隨便打，只有４樓的範圍可打，「你爸的朋友說的沒錯，只有室內可打，且要新舊管接在一起，漏水的風險會更大，走一段明管，室內暗管是最佳選擇」、沒漏水就別換「冷水管不需要換就算要換，也別用白鐵管用pvc管，白鐵管也會生鏽」。

有網友分享自身經驗，整修了38年的老公寓，只換熱水管明管，這年份的房子幾乎熱水管接頭都會漏，但水電工認為冷水管不用換，只打了一部分牆將接頭換掉，冷水管管線比較複雜，要全埋暗管工程不小，一般都是明管比較方便日後維修，「所以如果沒問題的話，除非真的很想換，不然日後還是可以牽明管的」。

漏水

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