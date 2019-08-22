外送員暴雨中等紅燈 客人滿是感謝卻引發網友論戰

2019-08-22 14:12 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友在下雨天叫美食外送服務，當外送員離開時，卻看到他在爆雨中等待紅燈的背影，因此心中頓時充滿感謝，但也引發網友論戰。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

北台灣近日受低壓壟罩影響，午後對流旺盛因此引發雷陣豪雨，因此許多人為了方便會選擇美食外送app服務，直接有專人幫你把餐點送到府。但日前卻有名男網友，因為大雨無法外出而選擇外送服務，當他看到外送員離開在大雨中辛苦等待紅燈的背影時，突然讓他心中充滿感謝，但照片PO網後卻引發兩邊網友論戰。

原PO將照片分享在爆廢公社，並在留言中提到，昨（21日）下午因為雨下太大，他就使用了foodpanda的外送服務，結果當食物送達時，他只見外送員全身都被大雨淋濕，再默默轉身離去。照片中可見這名外送員，在大雨滂沱的馬路中等紅燈，而且馬路上也只有他一人，一旁的雨勢更是大到讓整個畫面都快變成白色，這讓原PO不禁感慨的說「感謝勇者，為填飽肚子，不畏風雨！」

但PO文一出後卻引發兩方網友論戰，不少網友認為，這些外送員是自願在下雨天出門外送，所以沒什麼好辛苦的「他們是自願的又不是被逼的」、「這不是本來就是他們的工作嗎」、「這根本沒什麼好辛苦的，工作就是這樣」、「他們可以選擇自己要不要接」。但也有網友遲不同看法「外送員真的很辛苦」、「有良心的人就不會下雨天還叫外送」、「下雨天還叫外送的人真的很沒良心」、「每次下雨天叫外送時都很糾結」。

也有同為外送員的網友表示「我們下雨天外送都可以加成，所以才會很多人接」、「有的時候客人還會給小費，這樣又可以多賺」、「下雨天訂單量會爆多，不接也不行」。