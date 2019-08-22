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妻女剛下車「老翁墜樓」猛烈撞擊 他這動作感動上千網友

2019-08-22 11:09聯合新聞網 綜合報導

網友開車請妻子與女兒去超商繳費，剛下車一分鐘，車子突然遭到劇烈撞擊。圖截自「爆料...
網友開車請妻子與女兒去超商繳費，剛下車一分鐘，車子突然遭到劇烈撞擊。圖截自「爆料公社二社」
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意外事故無法預測，但若有人好心給予幫助，是件相當感動的事。一名網友開車請妻子與女兒去超商繳費，她們剛下車一分鐘，車子突然遭到劇烈撞擊，他下車後看到一位老先生躺在地上，驚覺是意外墜樓後，立刻報警並把車子留在現場讓家屬完成招魂儀式，這舉動令網友大讚，「車主是好人，會有福氣的」。

一名網友在「爆料公社二社」發文，某日晚上七點多時，他把車停在高雄市苓雅路與中山路的咖啡店前，老婆與小孩下車去超商繳停車費，沒想到剛下車約一分多鐘，車子突然砰一聲巨響，以為是右後輪爆胎，下車一看，地上竟「躺著一位老先生」。

本以為是車禍，但看了看周圍沒有機車或單車，再看看自己的車，車頂、右後車門全凹陷，這才驚覺是從大樓墜樓，他立刻報警、叫救護車並配合警察家屬處理，他也決定把車留在現場，待家屬招魂等儀式完成後再去修車，最後「願亡者一路好走」。

網友紛紛稱讚原po，車主心存善念「近日內一定有福報的！」、修養真好「願亡者不再有病痛一路好走，樓主一家平安」、還好沒有壓到家人「很幸運了，財去人安樂，阿彌陀佛」、幸好老婆女兒下車了「好驚悚的事件！」。

有網友建議車子直接報廢，「不要開了」、建議換車「這有點可怕，是我就直接換車了，也不會再開這台了」、車頂毀損很麻煩「修好也會影響車子結構，還是報廢吧」、若經濟許可換台車吧「不是結構安全問題是心理問題」。

不過也有網友認為是心態問題，只要招魂完「車子淨一淨就可以繼續開了，願亡者一路好走」、「車主都說想繼續開了，一堆人在那邊喊燒，危言聳聽的人真的比鬼還可怕」、一堆人說要換車，「殊不知自己買的二手車都是事故車」。

網友開車請妻子與女兒去超商繳費，剛下車一分鐘，車子突然遭到劇烈撞擊。圖截自「爆料...
網友開車請妻子與女兒去超商繳費，剛下車一分鐘，車子突然遭到劇烈撞擊。圖截自「爆料公社二社」
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