親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

以後會沒手機用？ 快把你家的「它」拿去回收

網購Nike鞋收貨即降價他要求退差額 賣家一句神回秒閉嘴

2019-08-22 09:26香港01 記者卡洛兒／報導

網民與賣家對話極爆笑。圖擷自爆廢公社二館
網民與賣家對話極爆笑。圖擷自爆廢公社二館
分享

「負評！必須負評！」滿心歡喜買下心頭好，轉頭見到同一貨品平很多，的確令人「捶心肝」。有台灣網民日前在facebook分享一次網購經歷，指早前在網上拍賣平台購入一對Nike Air Max 720新款跑步鞋，結果收到貨品一刻就看到降價了，令他不忿，遂私訊老闆要求退差價，不過賣家一句神回讓他秒閉嘴。

網民日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文，上載一張跟賣家對話的私訊截圖，事源他在蝦皮拍賣購入一雙Nike Air Max 720球鞋，但沒想到一收到貨，再回頭看原本的購買頁面，就發現賣家已降價。樓主遂向老闆表示，「我的鞋剛收到你那邊就降價」，並問道「可以退差價嗎？」不過賣家都不是省油的燈，就只神回一句「我現在就漲價！」並傳來拍賣網最新截圖，還抵死說了句「漲好了」秒殺樓主，瞬間讓他啞口無言。

對話截圖笑爆網民，「老闆太好笑了」、「很有效率啊！」更形容他是「傑出的賣家」，又指價格有升有跌很平常，「匯市也是每秒都在變動啊」，有網民則嘲諷「老闆再漲價，買家要補差額嗎？」

延伸閱讀：

「我家買了隻鱷魚」　台買家奇葩理由棄單　聽完解釋賣家都服了

【網購中伏】台女投訴實木家具歪斜好崩潰　商家拒賠：它還會生長

文章授權轉載自《香港01》

漲價網購

相關新聞

最美魚販化身「最胸美人魚」 網友跪求正面照成真

2019-08-21 17:42

好心請冷氣師傅喝飲料被誤會 她無奈：乾脆請警察來督工

2019-08-21 13:07

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

圖片僅供參考？他收芋頭起司蛋糕「像大腸」 網見實物笑翻：竿那賽

2019-08-18 20:00

為何房東「寧願店面租不出去也不降租？」神人專業分析曝原因

2019-08-18 12:00

這是配料？買飯糰驚見「夾5元」 網笑噴：採購飯糰的回扣

2019-08-17 12:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00
看更多

熱門文章

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52

刑警追毒犯卻認錯車 朝無辜民眾車輛衝撞還開槍

2019-08-21 18:29

錯認民眾是毒販衝撞座車還開槍 刑事局致歉

2019-08-21 19:49

退休師一天只給70元生活費 陸配靠撿垃圾顧婆婆

2019-08-21 15:45

最美魚販化身「最胸美人魚」 網友跪求正面照成真

2019-08-21 17:42

史上最強救護力！老伯倒地無心跳 這陣容讓死神卻步了

2019-08-21 21:16

不滿大聲提醒叫號 兄弟押女公務員出地政所

2019-08-21 14:05

上千輛oBike堆在校園 台大打官司討千萬保管費輸了！

2019-08-21 17:49

好心請冷氣師傅喝飲料被誤會 她無奈：乾脆請警察來督工

2019-08-21 13:07

影／神三寶級阿嬤！衝出害兩車撞 又默默走了

2019-08-21 15:22

家中找到頭髮 她裝監視器拍到老公跟別的女人啪啪啪

2019-08-21 19:37

男子違規右轉遭開單 嗆警「鄉下紅綠燈不是參考用？」

2019-08-21 10:58

賓士車受困天元宮台階 網友笑稱拍片取景

2019-08-22 03:45

偷拍無罪 監控合法…為何他們可以安全下莊

2019-08-22 09:00

私菸案動用「特勤小金庫」？ 曾銘宗：爆料人看不下去

2019-08-21 10:58

影／兩腿十字韌帶都斷過 台中女警出國拿跆拳季軍揚威

2019-08-21 15:35

人夫認了跨年夜與她嘿咻 單方指證缺證據小三無罪

2019-08-22 07:58

影／2男2女基隆嶼潛水回不了船 海巡人員眼尖及時救援

2019-08-21 17:33

開淡水山路逼大重機讓道 跨越雙黃線超車警要罰

2019-08-21 12:58

影／誇張！客輪天王星又故障海上漂 友船平安拖回綠島

2019-08-21 17:39

「小王」開房間要錢被拒揚言洩姦情 有夫之婦輕生獲救

2019-08-21 11:56

邵昕捲碩天炒股 更一審刑度加重仍緩刑

2019-08-21 13:16

尾牙找謝金燕站台 女吸金近17億判16年

2019-08-21 16:42

海軍下士急缺錢 潛庫房搜刮軍用皮鞋「便宜賣」

2019-08-21 11:22

為爭房產掐死老婆 狠夫還說「10年來都這樣壓制她」

2019-08-21 19:14

國安局前官員：局內小金庫早被上繳 侍衛室可能仍有

2019-08-21 21:56

3童凌晨騎車閒逛 警送回家發現媽媽是通緝犯

2019-08-21 21:44

網購Nike鞋收貨即降價他要求退差額 賣家一句神回秒閉嘴

2019-08-22 09:26

「老」鄰居起糾紛 六、七旬翁互搶水果刀誤傷送醫

2019-08-21 15:50

姐弟戀命案！19歲木工學徒氣憤殺女友 一審判13年

2019-08-21 11:23

空勤飛行員隨身帶幸運小物 這二人拿出來都相同

2019-08-22 09:20

新南向變調／非法滯台觀光客 比非法移工還多

2019-08-22 00:36

女街頭藝人半夜訪友未遇 借宿誤上賊船遭猥褻

2019-08-21 14:09

二甲苯槽車衝進松香水工廠起火燃燒 工廠員工及時逃生

2019-08-21 11:06

空勤飛行員薪資和香港比 數字相同卻新台幣和港幣之差

2019-08-22 09:20

台中七年級生口鼻流血路倒 送醫不治今相驗

2019-08-21 13:20

罵老婆畜生封己為皇帝 人妻不堪長年精神虐待離婚獲准

2019-08-21 11:27

嚼檳榔害酒測值超標？ 警方沒讓漱口法官撤銷罰單

2019-08-21 14:08

台中市議員服務處前傳槍響 警開4槍抓詐欺犯

2019-08-21 17:32

影／天元宮賓士衝下階梯 網友謔稱：七月怪事多

2019-08-22 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top