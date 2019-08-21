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最美魚販化身「最胸美人魚」 網友跪求正面照成真

2019-08-21 17:42聯合新聞網 綜合報導

有著「最美魚販」稱號的網紅阿澎（劉芃芃），之前在彰化縣社頭鄉的市場幫母親賣魚被網友拍照曝光後，一夕爆紅。自此她也開始常在臉書不吝嗇的分享生活照，近日出遊更難得大解放，放上比基尼背面照，更在網友大力鼓吹之下，超「胸」的正面照入鏡，讓不少網友流鼻血。

阿澎17日在臉書po出一張背景為泳池的比基尼背面照，並強調認識她的人都知道她不愛曬太陽，但她終於鼓起勇氣到海島國家了，感覺滿愜意的，很喜歡，她還說「#一年一次這種照片」。有網友看到po文後紛紛留言稱讚，「沒錯，泳裝適合夏天，是一年穿一次」、「身材很好，不用害羞，很美哦」，有網友更敲邊鼓求「正面照」。

3日後，網友有求終於應驗，阿澎終於轉身po出比基尼正面照。照片中阿澎面帶笑容穿著兩截式水藍色比基尼，雙手插腰正面入鏡。兩截式比基尼不僅展現出她纖細的身型，更襯托出傲人的胸部，性感破表。她文中回應網友說「大家跪求的正面照，可惜背光了，難得欸～～～快讚起來」。

網友眼見跪求的正面照出現，紛紛留言大讚「阿澎好美」、「這張要收藏起來」、「澎澎我愛你，這張當手機背景」，有網友更強調「長輩看的很清楚」、「身材好到我眼球爆掉」。

阿澎文末表示會更努力讓更多人看到好的作品，也謝謝喜歡她的人，並強調「大家都是為了努力的活著一起加油，很想要趕快讓爸比、媽咪退休去環遊世界」。

阿澎近日出遊更難得大解放，放上比基尼照。圖擷自心阿澎正傳
阿澎近日出遊更難得大解放，放上比基尼照。圖擷自心阿澎正傳
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阿澎近日出遊更難得大解放，放上比基尼照。圖擷自心阿澎正傳
阿澎近日出遊更難得大解放，放上比基尼照。圖擷自心阿澎正傳
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網紅阿澎外型出眾，買魚吸引民眾拍照。聯合報系記者林敬家／攝影
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