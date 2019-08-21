親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣第一所中學爆減薪爭議 校方哀嚎：私校快活不下去

台大醫護發起快閃！ 穿白袍跨海挺香港醫護同袍

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52聯合新聞網 綜合報導

有網友想買冷氣，但卻苦惱要買國產冷氣還是日系冷氣，於是在網上詢問，買較貴的冷氣c...
有網友想買冷氣，但卻苦惱要買國產冷氣還是日系冷氣，於是在網上詢問，買較貴的冷氣cp值是否高。圖／ingimage
分享

全球暖化嚴重，還沒夏天就熱到想開冷氣，所以冷氣自然變得相當重要。有網友想買冷氣，但卻苦惱要買國產冷氣還是日系冷氣，於是在網上詢問，買較貴的冷氣cp值是否高。

一名網友在「mobile01」發文，從小冷氣就不是自己該操心的事，反正家人裝了就吹，印象中換過了三、四台，似乎都是國產的，父母主要考慮的地方就是「便宜」，但老窗型卻常常讓原po淺眠睡不好，電費帳單來也常常被唸「冷氣吹太多」。

直到最近原po需要自己作主裝冷氣，才發現有很多眉眉角角的事要注意，其中讓原po最困惑的是，「貴的冷氣尤其日系一線品牌，價格真的能反映出它的價值嗎？」。

有網友分享，看使用頻率，公司有個空間要安裝冷氣24小時控溫，所以配了兩台冷氣，幾年下來，日系品牌只需要灌冷媒跟清潔，另一台國產常常吹到結冰滴水，「如果你會頻繁使用，不要省那個錢，如果只是偶爾吹（譬如客房）那是可以省錢裝國產的」。

有網友認為日系品牌貴是有道理的，冷氣一分錢一分貨「畢竟在品質省電靜音上多少有差異，裝一台好一點的用不是更好嗎？」、有差，尤其頂級差更多，「常用不建議省這個錢」。

不過也有網友認為國產也不差，某日本品牌「室內機躁音，室外機的鋼鈑薄，IC控制板換過三台」、國產只要日本牌的一半價，「十幾年前我用過某國產的1對2的，缺點風扇聲很大，今年我買了兩台1對1的，感覺進步非常多」。

有五年經驗的冷氣師傅分享，自己開公司清洗冷氣，以自身經歷來說，買大品牌故障機率低，不管是大品牌或小品牌，冷排、塑膠的部分都差不多，直到他洗到一台日本原裝機，「洗過這台我才知道，台灣冷氣材料偷工偷很大，光是冷凝器，看到他就像看到美人一樣，驚為天人」，現在的冷氣不管大小品牌，冷凝器的鋁純度已經不高，所以碰過上千台冷氣後，對於台灣的冷氣都沒有信心。

不過也有網友認為冷氣師傅非常重要，「如冷氣師傅裝不好，再好的冷氣也沒用」、好的空調機需要好的安裝才能彰顯它的優點，「好的師傅如果沒有好的空調機，也是枉然，這就是巧婦難為無米之炊的意義.....」、冷氣師傅功力純不純熟真的差很多「回出風、排水、銅管包覆很多細節要注意」。

省電

相關新聞

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

圖片僅供參考？他收芋頭起司蛋糕「像大腸」 網見實物笑翻：竿那賽

2019-08-18 20:00

為何房東「寧願店面租不出去也不降租？」神人專業分析曝原因

2019-08-18 12:00

這是配料？買飯糰驚見「夾5元」 網笑噴：採購飯糰的回扣

2019-08-17 12:00

男PO運將休息時間看「這個」 網嘆：真的是老司機！

2019-08-16 21:42

拿錯好尷尬！icash卡擬真「身分證」 地址：古錐市撒嬌鄉

2019-08-16 21:00

喇牙抱蛋小心了！破卵後十多隻小喇牙爬出...屋主嚇傻

2019-08-16 17:40

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

2019-08-16 17:36

連鎖飲料店賣檳榔？男抬頭一看 招牌「50榔」騙很大

2019-08-16 16:21

搭火車座位被孕婦佔去 她怕被公審忍穿6公分高跟鞋站4小時

2019-08-16 14:58

後方騎士都崩潰！遊覽車誤闖慢車道 網友狠酸：車種分流設計真棒

2019-08-16 12:56

開早餐店老是睡過頭 生意反而更好…真相讓他好驚訝

2019-08-16 12:53

影／失戀胖男想跳樓！警苦勸沒用大媽一句話KO 網笑：好現實

2019-08-11 20:00

美食外送正夯連「外送員都組隊」？他轉頭看到這畫面眼眶濕了

2019-08-11 12:00

台灣遇過最強的颱風？網列前三名：風雨大到懷疑人生

2019-08-09 12:00

反送中／男子「身藏硬物」遭警脫衣檢查 網集體歪樓：胸器無誤！

2019-08-05 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00
看更多

熱門文章

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

超展開！車禍戀上承辦警 網路告白「我不會放棄」

2019-08-20 20:35

不滿違停被要求移車 屁孩拿刀恐嚇義交悲劇了

2019-08-20 19:50

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

「鬼王」司馬中原傳被小32歲熟女纏上 要賣億元豪宅子女憂心

2019-08-21 10:33

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52

台商兼營地下匯兌 1年半經手80多億台幣

2019-08-21 00:10

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

台商夫婦涉兩岸地下匯兌80億 檢聲押法院當庭釋放

2019-08-21 09:53

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

騎車自摔竟強押目擊騎士凌虐 蓋血印承諾賠修車費

2019-08-20 16:55

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23

腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

豪宅男偷拍星巴克女子如廁 檢查出7年前就偷拍

2019-08-20 18:08

為達績效…警捏造罰單 自繳罰款

2019-08-21 00:30

被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45

高雄連日大雨出現近百坑洞 又一女騎士自摔

2019-08-20 13:19

私菸案動用「特勤小金庫」？ 曾銘宗：爆料人看不下去

2019-08-21 10:58

雲林女子百里迷途 機車故障信義鄉山區獲救

2019-08-20 18:10

暑期月薪35K入「闈場」 警破獲拜小鬼做詐騙

2019-08-20 12:34

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

看到少女按耐不住慾火 噁男當眾脫褲露鳥玩鳥

2019-08-20 15:04

影╱樹林卡拉OK店遭擲信號彈砸場 還險些波及無辜民眾

2019-08-20 22:19

影╱約帥哥網友吃宵夜要付錢？ 妙齡女險被騙走3萬

2019-08-20 17:06

警大數據分析新社小路貨車易肇事 分局長上課籲禮讓

2019-08-20 12:30

統促黨李承龍砸日治石狛犬 賠22萬確定

2019-08-20 12:12

影／台中大媽超車切西瓜 無辜車主保桿掉下來

2019-08-21 09:55

土城角頭遭行刑式槍殺 主謀李尚哲判刑再判賠

2019-08-20 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top