冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52 聯合新聞網 綜合報導



有網友想買冷氣，但卻苦惱要買國產冷氣還是日系冷氣，於是在網上詢問，買較貴的冷氣cp值是否高。圖／ingimage 分享 facebook

全球暖化嚴重，還沒夏天就熱到想開冷氣，所以冷氣自然變得相當重要。有網友想買冷氣，但卻苦惱要買國產冷氣還是日系冷氣，於是在網上詢問，買較貴的冷氣cp值是否高。

一名網友在「mobile01」發文，從小冷氣就不是自己該操心的事，反正家人裝了就吹，印象中換過了三、四台，似乎都是國產的，父母主要考慮的地方就是「便宜」，但老窗型卻常常讓原po淺眠睡不好，電費帳單來也常常被唸「冷氣吹太多」。

直到最近原po需要自己作主裝冷氣，才發現有很多眉眉角角的事要注意，其中讓原po最困惑的是，「貴的冷氣尤其日系一線品牌，價格真的能反映出它的價值嗎？」。

有網友分享，看使用頻率，公司有個空間要安裝冷氣24小時控溫，所以配了兩台冷氣，幾年下來，日系品牌只需要灌冷媒跟清潔，另一台國產常常吹到結冰滴水，「如果你會頻繁使用，不要省那個錢，如果只是偶爾吹（譬如客房）那是可以省錢裝國產的」。

有網友認為日系品牌貴是有道理的，冷氣一分錢一分貨「畢竟在品質省電靜音上多少有差異，裝一台好一點的用不是更好嗎？」、有差，尤其頂級差更多，「常用不建議省這個錢」。

不過也有網友認為國產也不差，某日本品牌「室內機躁音，室外機的鋼鈑薄，IC控制板換過三台」、國產只要日本牌的一半價，「十幾年前我用過某國產的1對2的，缺點風扇聲很大，今年我買了兩台1對1的，感覺進步非常多」。

有五年經驗的冷氣師傅分享，自己開公司清洗冷氣，以自身經歷來說，買大品牌故障機率低，不管是大品牌或小品牌，冷排、塑膠的部分都差不多，直到他洗到一台日本原裝機，「洗過這台我才知道，台灣冷氣材料偷工偷很大，光是冷凝器，看到他就像看到美人一樣，驚為天人」，現在的冷氣不管大小品牌，冷凝器的鋁純度已經不高，所以碰過上千台冷氣後，對於台灣的冷氣都沒有信心。

不過也有網友認為冷氣師傅非常重要，「如冷氣師傅裝不好，再好的冷氣也沒用」、好的空調機需要好的安裝才能彰顯它的優點，「好的師傅如果沒有好的空調機，也是枉然，這就是巧婦難為無米之炊的意義.....」、冷氣師傅功力純不純熟真的差很多「回出風、排水、銅管包覆很多細節要注意」。