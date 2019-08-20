親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

新系列iPhone相機功能大有看頭 3C達人期待這3點

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41聯合新聞網 綜合報導

補教名師呂捷臉書有46萬名粉絲。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
補教名師呂捷臉書有46萬名粉絲。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
分享

補教名師呂捷因為說話犀利、搞笑而爆紅，他今（20）日在個人臉書PO文分享，自己的「前世情人」竟被安親班男同學告白，還當著他的面手拉手一起走，這也讓呂捷忍不住使出絕招反擊，嗆聲「來呀，互相傷害呀！」

呂捷於昨日先是發文表示，小武松（女兒）今天第一天去安親班，回家後竟跟我說，「爸比，今天有個男生說他喜歡我～還問我喜歡他嗎？」看著女兒歡天喜地的表情，呂捷內心卻是驚濤駭浪，氣憤表示「現在的孩子到底怎麼了...國小一年級而已欸！」還自爆大學時跟女孩講話都還會臉紅。

說曹操曹操到，今早呂捷送女兒上學「立刻看到那個不知死活的小男孩，由他媽媽送來學校，小男孩很自然的跑來拉著我女兒的手一起走。」呂捷笑笑的跟小男孩的媽媽聊天後，這才發現對方是自己的粉絲，從言談之中也了解她是一位單親媽媽，一個人帶大小孩。

聊著聊著，呂捷的心態逐漸轉換，大談父母經，「我們聊著孩子的成長，也訴說著為人父母的喜悅。我想，年輕人有年輕人的世界～或許感情的事情就是這樣奇妙。孩子～去吧！好好揮霍著你的青春～感情有時候就是這麼單純，卻又讓你擋不住！來～小朋友，趕快進去上課吧～要相親相愛唷！」

幽默的呂捷在文末來了一記回馬槍，開玩笑說道「叔叔約了你媽媽，等一下去喝咖啡，聊聊你們的成長～嘿……小屁孩～跟我鬥……你還嫩著勒！哼～散播歡樂散播愛～來呀，互相傷害呀！啾咪～」

此文PO出後不到一天，就吸引1.2萬網友按讚，紛紛留言「老師你把我大武松（呂捷老婆）放在哪裡啊」、「高手！擒賊先擒王」、「老師不愧為老師，這麼的順其自然，這麼的理所當然的約妹，值得大家學習。」、「有時候看看人夫幻想文真的心情愉悅」、「阻止小孩早戀的最好方式，就是讓他（她）們變兄妹」。

相關新聞

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

圖片僅供參考？他收芋頭起司蛋糕「像大腸」 網見實物笑翻：竿那賽

2019-08-18 20:00

為何房東「寧願店面租不出去也不降租？」神人專業分析曝原因

2019-08-18 12:00

這是配料？買飯糰驚見「夾5元」 網笑噴：採購飯糰的回扣

2019-08-17 12:00

男PO運將休息時間看「這個」 網嘆：真的是老司機！

2019-08-16 21:42

拿錯好尷尬！icash卡擬真「身分證」 地址：古錐市撒嬌鄉

2019-08-16 21:00

喇牙抱蛋小心了！破卵後十多隻小喇牙爬出...屋主嚇傻

2019-08-16 17:40

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

2019-08-16 17:36

連鎖飲料店賣檳榔？男抬頭一看 招牌「50榔」騙很大

2019-08-16 16:21

搭火車座位被孕婦佔去 她怕被公審忍穿6公分高跟鞋站4小時

2019-08-16 14:58

後方騎士都崩潰！遊覽車誤闖慢車道 網友狠酸：車種分流設計真棒

2019-08-16 12:56

開早餐店老是睡過頭 生意反而更好…真相讓他好驚訝

2019-08-16 12:53

這家公司資訊部普渡綠色乖乖堆成山 網笑：是有多不穩

2019-08-16 10:37

男帶女兒看輔導級電影 被要求出示孩子證件竟暴走

2019-08-16 09:52

影／失戀胖男想跳樓！警苦勸沒用大媽一句話KO 網笑：好現實

2019-08-11 20:00

美食外送正夯連「外送員都組隊」？他轉頭看到這畫面眼眶濕了

2019-08-11 12:00

台灣遇過最強的颱風？網列前三名：風雨大到懷疑人生

2019-08-09 12:00

反送中／男子「身藏硬物」遭警脫衣檢查 網集體歪樓：胸器無誤！

2019-08-05 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00
看更多

熱門文章

少女被囚三年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷

2019-08-20 00:08

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

超展開！車禍戀上承辦警 網路告白「我不會放棄」

2019-08-20 20:35

長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡

2019-08-20 10:36

不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道

2019-08-20 07:36

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生

2019-08-20 09:36

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

一包月餅要價數千元？警破獲一人製毒工廠

2019-08-20 11:12

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

15～18歲青春年華 少女被父母囚3年

2019-08-19 23:50

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

不滿違停被要求移車 屁孩拿刀恐嚇義交悲劇了

2019-08-20 19:50

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

高雄連日大雨出現近百坑洞 又一女騎士自摔

2019-08-20 13:19

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬

2019-08-20 00:14

豪宅男偷拍星巴克女子如廁 檢查出7年前就偷拍

2019-08-20 18:08

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

暑期月薪35K入「闈場」 警破獲拜小鬼做詐騙

2019-08-20 12:34

警大數據分析新社小路貨車易肇事 分局長上課籲禮讓

2019-08-20 12:30

被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top