「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41 聯合新聞網 綜合報導



補教名師呂捷臉書有46萬名粉絲。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

補教名師呂捷因為說話犀利、搞笑而爆紅，他今（20）日在個人臉書PO文分享，自己的「前世情人」竟被安親班男同學告白，還當著他的面手拉手一起走，這也讓呂捷忍不住使出絕招反擊，嗆聲「來呀，互相傷害呀！」

呂捷於昨日先是發文表示，小武松（女兒）今天第一天去安親班，回家後竟跟我說，「爸比，今天有個男生說他喜歡我～還問我喜歡他嗎？」看著女兒歡天喜地的表情，呂捷內心卻是驚濤駭浪，氣憤表示「現在的孩子到底怎麼了...國小一年級而已欸！」還自爆大學時跟女孩講話都還會臉紅。

說曹操曹操到，今早呂捷送女兒上學「立刻看到那個不知死活的小男孩，由他媽媽送來學校，小男孩很自然的跑來拉著我女兒的手一起走。」呂捷笑笑的跟小男孩的媽媽聊天後，這才發現對方是自己的粉絲，從言談之中也了解她是一位單親媽媽，一個人帶大小孩。

聊著聊著，呂捷的心態逐漸轉換，大談父母經，「我們聊著孩子的成長，也訴說著為人父母的喜悅。我想，年輕人有年輕人的世界～或許感情的事情就是這樣奇妙。孩子～去吧！好好揮霍著你的青春～感情有時候就是這麼單純，卻又讓你擋不住！來～小朋友，趕快進去上課吧～要相親相愛唷！」

幽默的呂捷在文末來了一記回馬槍，開玩笑說道「叔叔約了你媽媽，等一下去喝咖啡，聊聊你們的成長～嘿……小屁孩～跟我鬥……你還嫩著勒！哼～散播歡樂散播愛～來呀，互相傷害呀！啾咪～」

此文PO出後不到一天，就吸引1.2萬網友按讚，紛紛留言「老師你把我大武松（呂捷老婆）放在哪裡啊」、「高手！擒賊先擒王」、「老師不愧為老師，這麼的順其自然，這麼的理所當然的約妹，值得大家學習。」、「有時候看看人夫幻想文真的心情愉悅」、「阻止小孩早戀的最好方式，就是讓他（她）們變兄妹」。