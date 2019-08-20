夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56 聯合新聞網 綜合報導



近日一名網友在PTT上PO文表示，只要她周末回到家一開冷氣，就會有蟑螂從冷氣口噴出。之後便有強大網友PO文為她解惑，讓眾人直呼「根本神人！」圖／ingimage 分享 facebook

夏天天氣炎熱，一般人都會開冷氣消暑，不過對廣大的租屋族來說，電器的清潔通常需要仰賴房東，如果使用多年的電器未經常清潔，恐怕就會成為病媒蟲孳生的溫床。日前就有一名網友在PTT上PO文，表示她只要周末出門不在家，回到家一開冷氣，就會在冷氣內聽到窸窸窣窣的恐怖聲響，下一秒就看到大強（蟑螂）從冷氣風口噴出來，接著便詢問網友要怎麼處理，隔天馬上就有網友分享他冷靜處理方式，讓眾多鄉民都嚇傻。

一名網友昨（19）日在PTT上提到，租屋處的分離式冷氣在去年7月噴出一隻蟑螂，今年7月又噴出兩隻，近日再跑出一隻，而且都是在她周末出門回到家一開冷氣，就會有大強從風口噴出來，因此就一直維持著，平常每天晚上開冷氣不會噴，但若是外出兩天沒開冷氣，一回到家就會有大強噴出的規律，讓她覺得「心好累」，並直呼「不想再過著每次回家開冷氣都要提心吊膽的日子」，接著便好奇的問網友要如何防堵大強入侵冷氣內。

隔日馬上就有類似經驗的網友PO文回覆，並在文中提到，一樣是在夏天的時候，加上舊冷氣有一段時間沒清洗，突然在半夜聽到冷氣口一直有「沙沙聲」，接著就有10幾隻蟑螂從冷氣口噴出，客廳滿是飛天的蟑螂。當下原PO立馬拿殺蟲劑走到冷氣下面，冷靜地先把出風口全部噴過一遍，再把客廳空間都噴灑過一遍之後，把大門關上，回到房間等待一段時間，等到那些蟑螂都死掉沒動靜後，再用掃把把牠們掃一掃，如此冷靜的處理方式，讓網友紛紛直呼「根本神人！」

原PO甚至還說，其實看到飛天蟑螂不用太驚慌，如果只是一兩隻拿個拖鞋打一下就好，再不然就拿殺蟲劑噴，比較重要的其實是後續的清潔，因為蟑螂真的是什麼都吃，連塑膠濾網都可以成為牠們的食物，因此老舊冷氣就是蟑螂們最愛的地方，裡面不僅食物多又有狹窄的空間利於繁殖。

最後原PO提醒，平時房間中的廚餘一定要倒乾淨，就當成一般打掃，所以蟑螂其實不可怕，用平常心面對即可。PO文一出後，許多網友對原PO的處理方式紛紛讚嘆不已「太猛了，我給Respect（尊敬）」、「到底為什麼可以那麼冷靜」、「可以付你錢請你幫我殺蟑螂嗎」、「真的是勇者」。

也有網友表示，若是這種事發生在自己身上的反應「10幾隻大強光用想像的就不行了」、「我一定坐在地上爆哭」、「我直接選擇離家出走」、「我會直接放火燒屋」。甚至釣出有同樣困擾的網友「之前噴過一次，之後就再也不敢開冷氣了」。