熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30 聯合新聞網 綜合報導



滷味攤前排滿「熊貓」外送員。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

懶人商機正夯，手機按一按就有美食送到家！有網友路過一間滷味攤，發現早已被大量「熊貓」攻占，約有10位穿著粉色上衣的外送員排成人龍，機車更是在路邊停成一排。這番景象讓她驚呼「天啊～～可怕的粉紅軍團」，文章已經吸引近8千個讚，還釣出在地人解答這背後真正的原因為何。

一名女網友在臉書社團爆廢公社貼出兩張照片，從其中一張可以看到，滷味攤前排隊的人潮，幾乎都是foodpanda的外送員，把攤位都圍住了。另一張照片則是一連好幾台裝有外送包包的機車，停在攤位旁馬路的景象，有的甚至還蔓延到斑馬線上。

路邊停了數輛外送員的機車。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

雖然原po沒有提到路段及店名，但文章發出才3分鐘，立刻就引出內行人回應是嘉義的「文化路方櫃子滷味」，網友紛紛大喊「好懷念喔」、「文化路奇觀」、「現在不管到哪都是粉紅軍團」。有在地人指出，會出現這種外送員排隊的情況，最主要是因為嘉義地區目前不收服務費，「免外送費當然訂到爽，正常現象」。

叫外送十分方便，但有網友感嘆曾遇到店家忙著顧外送單，因此不太理會內用的客人。「因為外送關係反而店內品質沒顧好」、「原本等五分鐘變半小時，變成心中黑名單店家」。

不過對於還沒有開放外送服務地區的民眾，看到這種外送盛況都是投以羨慕的眼光。「羨慕嘉義有熊貓，隔壁台南沒有啊啊啊」、 「台南只有台南市才有，其他區要有應該很難」、「高雄仁武就沒有送」，言語中透露出期待。