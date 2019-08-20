親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09聯合新聞網 綜合報導

日前一名網友在坐火車時，因為坐在隔壁的大媽一路上一直「放臭屁」，還裝作若無其事，...
日前一名網友在坐火車時，因為坐在隔壁的大媽一路上一直「放臭屁」，還裝作若無其事，讓她實在受不了直呼「我真的很想送她一顆軟木塞。」示意圖非當事者。圖／聯合報系資料照
分享

一般人若是在公共場合想放屁時，通常都會為了避免尷尬或怕味道影響到其他人，而選擇把屁「憋回去」。但近日卻有一名女網友分享搭火車的崩潰經驗，因為隔壁的乘客整條路上一直「放臭屁」，讓他從台東站一路聞到花蓮站，甚至還覺得自己快聞到中毒，讓她忍不住直呼「我真的很想送她一顆軟木塞。」

原PO在爆怨公社貼文中表示，近日她搭乘一班從台東開往板橋的火車，上車後坐在她隔壁的乘客就一路「放臭屁」，重點是還表現的若無其事，讓她簡直快受不了，還氣憤的說「我從台東站一路聞到花蓮站！真的快崩潰！我票還買到板橋欸」接著抱怨該名乘客，為何要放屁不去廁所放，要一直在座位上放，都已經被臭到頭暈了。

該名網友也提到，那位乘客是位年約60多歲的阿姨，雖然在過程中她有小聲喊「很臭欸」，但是該名乘客還是假裝沒事的「繼續放」。最後原PO真的忍不下去，因為還有一半的路程，因此她便放棄原本的位置，去別的車廂坐地板。甚至還激動的說「下次真的要記得帶防毒面具才有用，口罩已經沒用了，我都快到松山了，她都還沒下車...」

PO文一出，立刻引發網友熱議，紛紛表示「阿姨是吃什麼吃壞肚子，才那麼臭」、「真的比恐攻還恐怖」、「不要帶水聲應該還好，有時候真的會忍不住」、「真的要帶防毒面具了」。

也有曾經有過相同遭遇的網友分享自己的經驗「我也遇過，還兼腳臭味」、「某次坐高鐵也遇過，不過幸好高鐵速度很快，不然我一定窒息身亡」。但也有網友認為有時候真的忍不住「公共空間真的沒辦法」、「想忍也忍不住的話，也只好放出來」、「憋住真的很痛苦欸」。

相關新聞

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

圖片僅供參考？他收芋頭起司蛋糕「像大腸」 網見實物笑翻：竿那賽

2019-08-18 20:00

為何房東「寧願店面租不出去也不降租？」神人專業分析曝原因

2019-08-18 12:00

這是配料？買飯糰驚見「夾5元」 網笑噴：採購飯糰的回扣

2019-08-17 12:00

男PO運將休息時間看「這個」 網嘆：真的是老司機！

2019-08-16 21:42

拿錯好尷尬！icash卡擬真「身分證」 地址：古錐市撒嬌鄉

2019-08-16 21:00

喇牙抱蛋小心了！破卵後十多隻小喇牙爬出...屋主嚇傻

2019-08-16 17:40

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

2019-08-16 17:36

連鎖飲料店賣檳榔？男抬頭一看 招牌「50榔」騙很大

2019-08-16 16:21

搭火車座位被孕婦佔去 她怕被公審忍穿6公分高跟鞋站4小時

2019-08-16 14:58

後方騎士都崩潰！遊覽車誤闖慢車道 網友狠酸：車種分流設計真棒

2019-08-16 12:56

開早餐店老是睡過頭 生意反而更好…真相讓他好驚訝

2019-08-16 12:53

這家「夜市攤位」到底賣啥米？內行人：花蓮東大門特產！

2019-08-16 12:00

這家公司資訊部普渡綠色乖乖堆成山 網笑：是有多不穩

2019-08-16 10:37

男帶女兒看輔導級電影 被要求出示孩子證件竟暴走

2019-08-16 09:52

玻璃吸管斷裂害她喝到玻璃渣 網友：感受到海龜的痛

2019-08-15 17:22

影／失戀胖男想跳樓！警苦勸沒用大媽一句話KO 網笑：好現實

2019-08-11 20:00

美食外送正夯連「外送員都組隊」？他轉頭看到這畫面眼眶濕了

2019-08-11 12:00

台灣遇過最強的颱風？網列前三名：風雨大到懷疑人生

2019-08-09 12:00

反送中／男子「身藏硬物」遭警脫衣檢查 網集體歪樓：胸器無誤！

2019-08-05 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00
看更多

熱門文章

少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手

2019-08-19 17:41

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

少女被囚三年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷

2019-08-20 00:08

天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52

三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46

退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤

2019-08-19 18:11

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道

2019-08-20 07:36

長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡

2019-08-20 10:36

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

新店人小心！誆稱協助洗水塔 男上樓摸兩下就要收費

2019-08-19 21:06

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生

2019-08-20 09:36

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住

2019-08-19 20:41

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

15～18歲青春年華 少女被父母囚3年

2019-08-19 23:50

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦

2019-08-19 16:58

新莊刑事小隊長「蔡妙妙」 熱心捐贈白米20年

2019-08-19 16:13

用3秒膠封鑰匙孔報復 只知對方住3樓對門鄰居也受害

2019-08-19 19:51

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

一包月餅要價數千元？警破獲一人製毒工廠

2019-08-20 11:12

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

液蛋含沙門氏菌遭罰 北台灣雞蛋大盤商興訟求撤銷敗訴

2019-08-19 16:38

偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬

2019-08-20 00:14

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

影╱台南轎車男駕駛開車門 造成女機車騎士受傷意外

2019-08-19 16:31

用電不慎女鄰居丟命 獨居老人判刑6月

2019-08-19 17:13

高雄連日大雨出現近百坑洞 又一女騎士自摔

2019-08-20 13:19

已婚男迷戀坐檯女 遭劈腿竟連刺12刀殺了對方

2019-08-19 17:46

機警女警英勇奪刀 阻止妙齡女子尋短

2019-08-19 20:42

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top