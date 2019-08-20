火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友在坐火車時，因為坐在隔壁的大媽一路上一直「放臭屁」，還裝作若無其事，讓她實在受不了直呼「我真的很想送她一顆軟木塞。」示意圖非當事者。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

一般人若是在公共場合想放屁時，通常都會為了避免尷尬或怕味道影響到其他人，而選擇把屁「憋回去」。但近日卻有一名女網友分享搭火車的崩潰經驗，因為隔壁的乘客整條路上一直「放臭屁」，讓他從台東站一路聞到花蓮站，甚至還覺得自己快聞到中毒，讓她忍不住直呼「我真的很想送她一顆軟木塞。」

原PO在爆怨公社貼文中表示，近日她搭乘一班從台東開往板橋的火車，上車後坐在她隔壁的乘客就一路「放臭屁」，重點是還表現的若無其事，讓她簡直快受不了，還氣憤的說「我從台東站一路聞到花蓮站！真的快崩潰！我票還買到板橋欸」接著抱怨該名乘客，為何要放屁不去廁所放，要一直在座位上放，都已經被臭到頭暈了。

該名網友也提到，那位乘客是位年約60多歲的阿姨，雖然在過程中她有小聲喊「很臭欸」，但是該名乘客還是假裝沒事的「繼續放」。最後原PO真的忍不下去，因為還有一半的路程，因此她便放棄原本的位置，去別的車廂坐地板。甚至還激動的說「下次真的要記得帶防毒面具才有用，口罩已經沒用了，我都快到松山了，她都還沒下車...」

PO文一出，立刻引發網友熱議，紛紛表示「阿姨是吃什麼吃壞肚子，才那麼臭」、「真的比恐攻還恐怖」、「不要帶水聲應該還好，有時候真的會忍不住」、「真的要帶防毒面具了」。

也有曾經有過相同遭遇的網友分享自己的經驗「我也遇過，還兼腳臭味」、「某次坐高鐵也遇過，不過幸好高鐵速度很快，不然我一定窒息身亡」。但也有網友認為有時候真的忍不住「公共空間真的沒辦法」、「想忍也忍不住的話，也只好放出來」、「憋住真的很痛苦欸」。