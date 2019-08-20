計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58 聯合新聞網 綜合報導



Uber叫車系統平台崛起，對計程車業者帶來營利衝擊。聯合報系資料照 分享 facebook

近年Uber叫車系統平台崛起，對計程車業者帶來營利衝擊，引發不滿，多次上街抗議，交通部也訂定了「Uber條款」自6月起發布實施，希望將Uber導入計程車合法體系。有網友好奇「Uber生意比較好的話，不會跳槽過去就好了嗎？」一樣都是開車，到底在吵什麼？貼文引發熱議。

一名網友以「計程車司機為什麼不跳槽去Uber就好了」為題在PTT上提問，他好奇「為什麼小黃司機要這麼討厭Uber啊，Uber生意比較好的話，不會跳槽過去就好了嗎？反正也是在開車不是嗎？到底在吵什麼？」

貼文引來其他網友回應「因為當Uber要有良民證…」、「計程車補助多啊」、「分數怕輸給帥哥駕駛」，多數人認為「小黃算是入行門檻低的」，持反對看法者反問「小黃門檻低？那Uber幹嘛不拿計程車牌咧？」、「正解是Uber司機被Uber公司跟租車行剝削」。目前Uber尚未合法，有網友質疑要小黃司機跳槽Uber，是要「有執業登記證去做沒有執業登記證的？」

Uber營運的適法性引發爭議，交通部提出被稱為Uber條款的「汽車業運輸管理規則第103-1條」修正草案，已於6月公告，10月起實施，違法租賃業者將被開罰。交部期待Uber業者能加入計程車合法體系，不僅可繼續提供服務，也能為計程車業注入一股新氣息。