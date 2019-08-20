用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘

2019-08-20 10:45 香港01 記者安祖娜／報導



男子發文分享朋友誤以為其家中的電磁爐是體重磅，意外踩上去後燙傷腳板。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

電磁爐方便收藏，是不少「無飯」蝸居一族的恩物。一名台男早前於分享，稱他有日心血來潮在家煮玉米湯，煮好後便隨手將電磁爐放於地上「放涼」。剛好當日有朋友到其家中探訪，對方進門後竟誤當電磁爐是體重計直接踩上去，馬上被燙傷，要樓主揹着他前往求醫。

該名男子前日於facebook群組「爆廢公社二館」發文，稱當日突然興起，難得在家下廚以電磁爐煮玉米湯，煮好後便順手將電磁爐放在地板上「放涼」。一位朋友當日剛好到其家裏玩，樓主用餐後打算先洗餐具及抹乾淨桌子才招呼對方，沒想到當他一開始洗碗，便聽到朋友說了一句「好久沒量體重了」就直接站上電磁爐，作為主人家的他「來不及反應的瞬間…他…踩上去了」。

他指朋友腳底被仍然高溫的爐面燙到後，即時跳起來慘叫，「當下畫面就是，彈起來，跳個幾下，縮在沙發開始破口大罵」。結果樓主需要親自揹着對方到急症室求診，幸好經檢查後並無大礙，「醫生說小傷，局部小灼傷，外加一些小水泡」。事件令樓主無奈稱：「這故事告訴我們，電磁爐用完還是直接放桌上等冷卻好了……」

樓主後來再更新解釋，指事發時朋友明明看到電磁爐的電線，但仍沒有發現不妥，更以為樓主正在為「體重計」充電，於是毫不猶豫地站了上去。求診時被醫生得知受傷原因時亦感到非常無言，「我當下是憋笑的，去到醫院確認還好沒太嚴重才笑出來」。

事件令網民笑翻，紛紛稱雖然對樓主的朋友感到抱歉，但還是覺得很離譜，「明明是一個悲傷的故事，我卻情不自禁嘴角失守」，「原來是燙傷，我以為被他踩碎了才送醫院」。有網民則笑問「有煎肉的香味嗎？」，「他以後看到體重計會有心理障礙嗎？」

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