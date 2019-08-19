40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在Dcard上PO出自己母親的「逆齡照」，完全看不出是生過2個孩子的40歲母親，網友也紛紛直呼「根本是姊姊吧！」圖擷自 Dcard 分享 facebook

許多女人到了一定年齡就會進行肌膚保養，希望自己能夠時時保有永不衰老的童顏。近日就有一名網友，在Dcard有趣版上PO出自己母親的逆齡照片，年輕貌美的模樣，完全看不出是生過兩個孩子的媽，網友也紛紛直呼「根本是姊姊吧！」

原PO以「我的逆齡媽媽」為題，PO出了許多母親的生活照，照片中可見，這名媽媽完全看不出是位生過2個小孩的40歲母親，原PO還在文中提到，每次只要出門和媽媽逛街，別人一定會說他們兩個是姊妹多過於母女，「出門說這是我媽大家都不相信，曾經還被說成我是姊姊」，隨後便PO出幾張媽媽的「凍齡照」，更表示「實在美的不像話，這真的是生過2個孩子的母親嗎？」原來這名媽媽早在21歲就結婚，分別誕下2名子女，但即使時光流逝，在她臉上依然找不到歲月的痕跡，實在相當神奇。

而且這位「逆齡媽媽」不僅凍齡，還有相當厲害的繪畫才能，原PO也將自己母親的手繪插圖PO上網，也受到許多網友稱讚「人正還會畫畫，上帝真不公平」。PO文一出後，立刻引來網友熱議，並留言表示「沒人會相信這是媽媽」、「好可愛，戀愛了」、「好誇張的年輕，真的超像姊姊的」、「根本是同學吧...」、「說她是大學生我會信欸」。甚至有網友詢問媽媽平時是怎麼保養皮膚的，對此原PO回應「媽媽平時都用精油保養」。還有熱情的網友想要媽媽的聯繫方式「媽媽有IG嗎想追」、「跪求媽媽臉書」。

原PO偷拍媽媽吃冰淇淋時的照片。圖擷自 Dcard 分享 facebook