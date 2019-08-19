體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友為體恤外送人員下雨天送餐辛勞，掏出500元，向對方說「免找了」，下一秒竟遭拒，原因曝光後，網友紛紛大讚「太有原則」。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

美食外送平台近年來在台灣快速崛起，民眾若是不想自己出門覓食，只需要在家用手機下單，就有專人為你把餐點送到府，坐享現成餐飲。但如果當時下著大雨，某些貼心的顧客為體恤外送人員風雨無阻的辛勞，也會適時的給予小費。日前就有一名網友在下雨天訂餐，餐點送達後便向外送人員表示「不用找了」，想說剩下的零錢給外送人員當作小費，但卻當場遭到對方拒絕，背後原因曝光後，網友紛紛大讚「太有原則了！」

該名網友將事發經過分享在爆怨公社，並在文中提到，當時外送人員將食物送達時，告訴原PO餐點總共是479元，當下原PO立馬掏出500元，並接著說「不用找了，下雨天還要外送辛苦了」，沒想到對方下一秒竟回「不行要找，我們小費只收紙鈔」，當下讓原PO感到相當傻眼，只好無奈的向外送人員說謝謝，並尷尬的在心裡想「所以我該拿1000元嗎？」

PO文一出後立刻引來網友熱議，並搞笑留言「很哭笑不得的拒絕方式」、「敢拿零錢當小費，千鈔拿出來才有誠意」、「外送人員也太幽默」、「好誠實的外送先生」。甚至有網友認為這位外送人員非常有骨氣「好有原則的外送人員」、「零錢是給乞丐的，所以他才不收的吧」。也有同為外送人員的網友表示「之前公司都會規定不能收小費，應該是因為這樣，所以對方才會用幽默的方式婉拒」。