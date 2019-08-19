親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01聯合新聞網 綜合報導

網友抱怨家中長輩上廁所都喜歡用水瓢的水排洩物沖掉。示意圖／Ingimage
網友抱怨家中長輩上廁所都喜歡用水瓢的水排洩物沖掉。示意圖／Ingimage
分享

隨著大環境變遷，生活習慣也會大不相同。近日有網友在《批踢踢實業坊》上，分享家人上廁所習慣不同的困擾，他表示家中長輩喜歡用水瓢裝水沖馬桶，為了省水費不願意按下沖水鈕，可是水瓢的沖力不夠，無法將排泄物帶入糞便池，原Po抱怨「有一兩次超臭超明顯的，即使我大發飆也沒有用」，面對無奈的情況原Po只能上網抱怨，詢問網友解決方法。

原Po在《批踢踢實業坊》上發文，他表示家中長輩喜歡在洗手台下方放水桶，讓洗手水留在水桶內，等要上廁所時再用水桶裡的水沖去排泄物，但是這樣沖不僅會孳生細菌，甚至會發出惡臭，他怒批「他們都說自己有好好沖水，即使我大發飆也沒有用」。

原Po分享剛剛的慘況，他肚子疼衝去廁所解放時，「拉屎水濺到屁股，才突然想起，剛剛沒有檢查馬桶的水，沒有確認馬桶是不是乾淨的，真的很想等一下出去再大飆罵長輩」，他表示，除此之外長輩還有囤物症，可是礙於他負擔不起在外租房及家用支出，目前也不打算搬出去。

而網友看完文章，有人跟原Po有共鳴，紛紛表示「很多老人都喜歡這樣」、「我家也是 ，你家至少還是接洗手水，我家什麼洗肉的水也接」；不過，也有人認為如果沒有能力搬出去，就只要尊重長輩生活習慣「有本事就搬出去，成熟點」、「自己為了省錢不搬出去，又怎能怪長輩為省錢不沖水」、「每個世代有每個世代的觀念，有時這種情況沒有絕對的對錯，無法互相忍受就自己搬出去吧」。

PTT省水
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

圖片僅供參考？他收芋頭起司蛋糕「像大腸」 網見實物笑翻：竿那賽

2019-08-18 20:00

為何房東「寧願店面租不出去也不降租？」神人專業分析曝原因

2019-08-18 12:00

這是配料？買飯糰驚見「夾5元」 網笑噴：採購飯糰的回扣

2019-08-17 12:00

男PO運將休息時間看「這個」 網嘆：真的是老司機！

2019-08-16 21:42

拿錯好尷尬！icash卡擬真「身分證」 地址：古錐市撒嬌鄉

2019-08-16 21:00

喇牙抱蛋小心了！破卵後十多隻小喇牙爬出...屋主嚇傻

2019-08-16 17:40

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

2019-08-16 17:36

連鎖飲料店賣檳榔？男抬頭一看 招牌「50榔」騙很大

2019-08-16 16:21

搭火車座位被孕婦佔去 她怕被公審忍穿6公分高跟鞋站4小時

2019-08-16 14:58

後方騎士都崩潰！遊覽車誤闖慢車道 網友狠酸：車種分流設計真棒

2019-08-16 12:56

開早餐店老是睡過頭 生意反而更好…真相讓他好驚訝

2019-08-16 12:53

這家「夜市攤位」到底賣啥米？內行人：花蓮東大門特產！

2019-08-16 12:00

這家公司資訊部普渡綠色乖乖堆成山 網笑：是有多不穩

2019-08-16 10:37

男帶女兒看輔導級電影 被要求出示孩子證件竟暴走

2019-08-16 09:52

玻璃吸管斷裂害她喝到玻璃渣 網友：感受到海龜的痛

2019-08-15 17:22

台北車站＝巨型迷宮名不符實？網嘆：難的不是找路而是…

2019-08-15 12:00

五人訂四人房拒加床 奧客嗆「我孩子很小才大二」

2019-08-15 10:53

媽賺6萬扛全家開銷 父年薪百萬0分擔還嗆：給我認份點

2019-08-14 22:08

影／有蟲蟲在爬...連鎖壽司店品管出包 生魚片驚見白蟲

2019-08-14 22:07

七月不要太鐵齒...夫妻外宿旅館 怪事不斷連換3房

2019-08-14 21:21

買威力彩槓龜 1家3口全中「這獎」超哀怨

2019-08-14 21:04

失聯多年「朋友」突聯絡：想借60萬結婚 他爆氣…網神回一條路

2019-08-14 20:39

「巧克力」包裝精美 他吃一口：差點升天

2019-08-14 19:59

影／失戀胖男想跳樓！警苦勸沒用大媽一句話KO 網笑：好現實

2019-08-11 20:00

美食外送正夯連「外送員都組隊」？他轉頭看到這畫面眼眶濕了

2019-08-11 12:00

台灣遇過最強的颱風？網列前三名：風雨大到懷疑人生

2019-08-09 12:00

反送中／男子「身藏硬物」遭警脫衣檢查 網集體歪樓：胸器無誤！

2019-08-05 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00
看更多

熱門文章

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

2019-08-18 16:20

不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫

2019-08-19 13:00

阿公送土地盼不到扶養 怒告長孫要討回

2019-08-18 19:56

少女認識他2天上摩鐵 半夜急傳訊「被上了」

2019-08-18 23:39

修冷氣修到床上 他偷情已婚老闆娘兩人均認罪

2019-08-18 22:50

高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05

台北車站傳男子落軌遭撞斃 司機：一進站他就跳下來

2019-08-18 16:50

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

旅客落軌遭普悠瑪撞斃 台北車站6股封鎖影響近萬人

2019-08-18 17:48

BMW疑貪快左轉 外送員閃避不及直直撞上

2019-08-18 20:20

疑飲酒過量造成身體不適 男猝死義消交誼廳內

2019-08-18 16:13

向家人說「外出吃飯」 抑鬱男現身北車落軌遭撞斃

2019-08-18 21:24

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

阿公贈地 孫不扶養 打官司討不回

2019-08-19 00:56

與友人喝酒對方突叫「岳父」 始知就讀小五幼女遭性侵

2019-08-19 13:26

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士要賠820萬

2019-08-19 11:06

被倒債數百萬 板模商燒死車內

2019-08-19 01:01

南警大掃蕩 地下賭場曝光 豪華宛如在澳門

2019-08-19 01:04

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

海巡分隊長查緝非法捕魚受傷 署長陳國恩到醫院探視

2019-08-18 19:54

迷「網」中尋覓同志 他染指7男孩重判14年

2019-08-19 08:02

沙鹿槍擊命案 2槍手逃出境 警憂被滅口

2019-08-19 00:36

網紅陳沂酸志願役廢物挨告 沒特定對象獲不起訴

2019-08-19 10:41

連日大雨高雄鳳山公車撞安全島 1女乘客撞斷牙

2019-08-18 16:41

「老王」和人妻搞車震被抓猴 吃官司外還得賠28萬

2019-08-19 09:15

觀音環保園區工廠爆炸 天降不明液體嚇壞路過駕駛

2019-08-19 10:01

筆架連峰驚魂 7登山客遭雷擊 跌一團

2019-08-19 00:30

台北車站旅客落軌 遭273次普悠瑪撞上

2019-08-18 16:33

收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半

2019-08-19 13:30

國道機場系統匝道口離奇倒栽蔥車禍 證實酒駕肇事

2019-08-19 12:00

疑酒駕中山高機場匝道翻車 轎車倒栽蔥駕駛命危

2019-08-19 09:32

婦人開車頭暈被警攔下 吐警一身當場暈倒

2019-08-19 10:57

影／行車糾紛爆衝突 2男街頭互毆遭警雙雙送辦

2019-08-18 20:20

高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬

2019-08-19 12:27

租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了

2019-08-19 14:37

越南配偶與夫家小姑吵架 擅帶7歲女兒返鄉獲緩刑

2019-08-19 10:09

建工廠多次遭檢舉違建 業者起殺機找人槍擊檢舉者

2019-08-19 10:56

影／男子落軌遭撞斃 屍體移置已恢復通車

2019-08-18 18:36

男討債夥同3女登門 暴打凌虐性侵前女友遭訴

2019-08-19 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top