他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨家中長輩上廁所都喜歡用水瓢的水排洩物沖掉。示意圖／Ingimage 分享 facebook

隨著大環境變遷，生活習慣也會大不相同。近日有網友在《批踢踢實業坊》上，分享家人上廁所習慣不同的困擾，他表示家中長輩喜歡用水瓢裝水沖馬桶，為了省水費不願意按下沖水鈕，可是水瓢的沖力不夠，無法將排泄物帶入糞便池，原Po抱怨「有一兩次超臭超明顯的，即使我大發飆也沒有用」，面對無奈的情況原Po只能上網抱怨，詢問網友解決方法。

原Po在《批踢踢實業坊》上發文，他表示家中長輩喜歡在洗手台下方放水桶，讓洗手水留在水桶內，等要上廁所時再用水桶裡的水沖去排泄物，但是這樣沖不僅會孳生細菌，甚至會發出惡臭，他怒批「他們都說自己有好好沖水，即使我大發飆也沒有用」。

原Po分享剛剛的慘況，他肚子疼衝去廁所解放時，「拉屎水濺到屁股，才突然想起，剛剛沒有檢查馬桶的水，沒有確認馬桶是不是乾淨的，真的很想等一下出去再大飆罵長輩」，他表示，除此之外長輩還有囤物症，可是礙於他負擔不起在外租房及家用支出，目前也不打算搬出去。

而網友看完文章，有人跟原Po有共鳴，紛紛表示「很多老人都喜歡這樣」、「我家也是 ，你家至少還是接洗手水，我家什麼洗肉的水也接」；不過，也有人認為如果沒有能力搬出去，就只要尊重長輩生活習慣「有本事就搬出去，成熟點」、「自己為了省錢不搬出去，又怎能怪長輩為省錢不沖水」、「每個世代有每個世代的觀念，有時這種情況沒有絕對的對錯，無法互相忍受就自己搬出去吧」。