男PO運將休息時間看「這個」 網嘆：真的是老司機！

2019-08-16 21:42 聯合新聞網 綜合報導



名網友日前乘車時發現，正在休息的大客車運將用手機看A片。圖擷自／爆廢公社公開版 分享 facebook

「老司機」一詞在近年來頻繁的出現，原本是意指有著豐富駕駛經驗、開車很熟練的司機，後來卻衍生至在特定方面資歷老、見識廣與經驗足的稱讚詞。一名網友日前乘車時發現，正在休息的大客車運將用手機看A片，笑稱果然「老司機」說的對，買車挑高一點的視野才會好。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，在乘車時發現隔壁大客車的運將正在休息，由上往下看，正好可以直擊運將的手機螢幕，而運將一臉專注的看著螢幕，吸睛的是手機正在播放俗稱「愛情動作電影」的A片。雖然手機不斷播放著香豔火辣的情結，但運將只是淡定的看著，也沒有在公眾場合做出不雅行為，只是用雙手輕鬆的拿著手機兩端，並倚靠在座背上，好似在追劇一樣。

原PO還在文中表示，「老司機說的對，買車還是買高一點，視野才會比較好」。網友說，「這樣開車才有精神，不會疲勞駕駛」、「名符其實的老司機，真會利用時間」、「我同事開夜車都放整路的」。然而，由於原PO的手機拍照功能太好，螢幕上演的情節拍攝得一清二楚，不少網友歪樓表示，「我覺得樓主不光是車高，相機畫素也是一絕」、「求手機廠牌」。

事實上，許多以開車為職業的運將司機，像是客運、公車與大貨車等，往往一趟車程可能須長達數小時，有時休息時間也只能在車上度過，甚至是趁半夜趕車，都特別需要提神的特效藥，因此網友認為「只要能提神、安全、合法，都支持啦」。