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拿錯好尷尬！icash卡擬真「身分證」 地址：古錐市撒嬌鄉

2019-08-16 21:00聯合新聞網 綜合報導

icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷...
icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷自／爆廢公社二館
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現今icash的設計與款式越來越多，有時若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。一位網友14日在上班前到電信門市辦事，在拿出身分證時就拿錯了，抽出「好想兔鄉民證」的icash卡，害得對方只好委婉暗示「這張好像不是你本人」，場面一時十分尷尬。

網友在臉書「爆廢公社二館」分享，他在上班前到電信詢問事情，當服務小姐向他借用身分證以供查詢時，他竟抽出LINE貼圖「好想兔」的icash，因為這個版本跟身分證的設計幾乎一模一樣。差別在於，鄉民證的大頭照是一隻大眼Q版兔、出生地是兔兔星球、地址為古錐市撒嬌鄉調皮搗蛋路1314巷520號。原PO描述，當時服務小姐一臉狐疑的看著他，說「先生…這張好像不是你本人」，他才驚覺拿錯了，他說「丟臉到快崩潰，暫時不敢去了…都是這隻兔子害得」。

但原PO並不是這張icash的唯一受害者，除了消費者自己拿錯卡，有時服務人員也會傻傻分不清楚，因而鬧出許多笑話。

網友分享「我之前去超商買咖啡拿這張給店員結帳，結果店員跟我說我拿錯了、身份證是無法刷的，這時候我也不知道誰比較尷尬」、「我也常常這樣，有次坐捷運要儲值，服務台的站務員還跟我說：先生，您拿到身分證了」、「我拿這張搭車時嚇到司機，他說身份證什麼時候可以用來感應搭車了」。

除了鄉民卡之外，好想兔還推出「健保卡」、「信用卡」、「財神卡」icash，經過原PO的分享，許多網友敲碗想購入，直呼「真的太可愛」。但這款icash為限量販售，市面上所剩不多，僅剩部分電商平台以翻倍價錢販售。

icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷...
icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷自／爆廢公社二館
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icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷...
icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷自／爆廢公社二館
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icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷...
icash若與身分證件的樣式長得太像，雖然很可愛，卻難免在使用時鬧出笑話來。圖擷自／爆廢公社二館
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身分證爆廢公社健保卡
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