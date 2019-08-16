喇牙抱蛋小心了！破卵後十多隻小喇牙爬出...屋主嚇傻

2019-08-16 17:40 聯合新聞網 綜合報導



小心一不注意，住家變成喇牙的繁殖場。圖擷自／爆廢公社二館 分享 facebook

「喇牙（白額高腳蛛）」為台灣常見的蜘蛛種類，雖然長相可怕但以捕食蟑螂為生，許多人見怪不怪，甚至在家中撞見也不會主動驅趕，把牠當作滅蟑工具，但小心一不注意，住家變成喇牙的繁殖場。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」PO出照片，描述前一天晚上才發現喇牙「抱蛋」出沒，沒想到今天就破蛋，白色卵殼周圍爬出十多隻喇牙寶寶。男子留言補充，這是他38年來第一次看到這麼多隻小喇牙，連平時不會害怕的他都嚇傻了。

男子還說，他與老婆剛進住房子時，他就發現有幾隻中型喇牙也跟著一起進住，由於老婆很害怕蟑螂，當時他便沒有驅趕，「沒想到3年後都結婚生子」，讓男子相當意外，甚至「不忍心讓牠們生日變忌日」決定直接放養這些小喇牙。網友見狀表示，「天啊…您實在太有善心了，您一定發大財啊」、「從滅蟑工具升級為滅蟑大隊」、「之前有一隻在我房間生，半夜起來打開燈整個牆壁都是小蜘蛛」。

喇牙的正式名稱為白額高腳蛛，喜歡潛入住宅，是常見的大型室內蜘蛛，必要時會吐絲但不結網，是家居蟑螂的主要天敵。其天性膽小，人類接近時會主動逃跑，僅在被抓住或困住時會攻擊人類，但毒性微弱，雖然被咬的位置會腫起，但毒液對人體的傷害微小到可以忽視。

此次男子正好撞上喇牙的繁殖期，母蛛會將卵以絲包裹住，再掛在腹部上拖行，隨時照看。一般而言，喇牙因為不結網，所以沒有定居習性，所以當蟑螂等家庭害蟲都被吃光時，喇牙便會離去，但家裡的蟑螂根本吃不完，因此喇牙很少會離開，甚至還會在家裡繁殖。