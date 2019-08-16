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正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

2019-08-16 17:36聯合新聞網 綜合報導

外送行業盛行，許多人都投入接單賺外快。路透
外送行業盛行，許多人都投入接單賺外快。路透
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一名正妹外送員深深體會到外送的辛苦，除了感謝客人的耐心等待，也希望外送員都能注意...
一名正妹外送員深深體會到外送的辛苦，除了感謝客人的耐心等待，也希望外送員都能注意自己和用路人的安全。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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外送服務是目前最夯的行業，不過外送員必須接單才有收入，也因此許多人投入這行業後拚命的接單，甚至為了多接一點訂單騎車在路上狂奔，造成用路人的反感。一名正妹外送員在臉書上表示為了將餐點準時送到客人手上，不得已會搶快，有時候因為突發狀況而影響到下一單的時間，讓她體會到這真的不是份輕鬆的工作。她除了感謝客人的溫柔和耐心，也呼籲其他外送人員要注意自己和其他用路人的安全。

這名正妹外送員在「爆廢公社」上寫道外送員工作的時間雖然很自由，但當接到訂單後，每分每秒都在趕時間，就是為了能盡快將餐點送到客人手上。當然偶爾也會有突發狀況，例如餐點打翻、顧客地址填錯，這時候就得趕快打電話給客服，但每次都要轉接一堆才能接通，也影響到下一筆訂單的時間。

原PO承認許多外送員為了搶時間，常常將安全拋諸腦後，也因此讓許多網友大罵外送員是馬路三寶，對此她呼籲其他外送人員要注意自己還有其他人的安全，畢竟晚到頂多被投訴、差評，但如果發生交通事故，恐怕損失的更多。

多數的網友都很體諒外送員的辛勞，留言打氣「我每次拿餐後，都會說聲，辛苦了！謝謝」、「外送遲到請多點體諒，有時候路上碰到外送的亂衝，他們也不願意，都是客戶逼的啊」、「就跟快遞一樣啊，每個都是用生命在送貨」、「雖然急，騎車也要慢點，很危險。就算錢賺到了，沒命花有用嗎？」、「外送而已，別拿生命去拚，上個月差點收掉一隻熊貓」。

也有人身有同感的說「本身物流業很了解，遇到糟蹋人的奥咖也是很常見」、「我以前做飲料店也有外送過，做到生意很好的店外送跑七八趟…沒停，真的很累也很辛苦」、「我叫外送都會跟店家講外送慢慢來不急，安全第一」、「今天給了一個外送員100塊！因為本來沒雨突然又下雨所以對他很不好意思，希望以後這種天氣大家也可以給他們一ㄍ小小的鼓勵」。

這名正妹外送員因為長相甜美，讓網友忍不住的說「羨慕那個地區有這麼正的外送員」、「想被漂亮的外送員送餐點」、「被美女外送我等再久都可以」，原PO也謙虛的回應「外送起來超像大嬸的」。此外，原PO貼出來的照片也讓網友眼睛一亮，有人發現她背著LV包送外送，「妳的包好顯眼啊」、「妳的包包比保溫袋還搶眼」。

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