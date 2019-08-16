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搭火車座位被孕婦佔去 她怕被公審忍穿6公分高跟鞋站4小時

2019-08-16 14:58聯合新聞網 綜合報導

一名女網友日前搭火車時，發現自己的位子被孕婦坐了，她不好意思請對方起身讓座，只好...
一名女網友日前搭火車時，發現自己的位子被孕婦坐了，她不好意思請對方起身讓座，只好忍受著6公分的高跟鞋站4小時的車程。圖／ingimage
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搭火車時遇到有孕婦坐在自己位子上，會要求她起來嗎？一名女網友在《mobile01》論壇發文寫道自己遇到這樣的情況，她說上了火車後看到自己的位子被一名孕婦坐著，擔心如果要求對方起來讓座會被公審，只好站了4個小時到目的地。原PO無奈的說以後自己如果懷孕，也不會這樣佔人家的便宜。

原PO說上星期要搭火車時，車上明明還有其他座位，但自己的位子偏偏就被一名孕婦坐了，她不好意思叫對方起來，怕跟孕婦講道理會被旁人公審，只好穿著6公分高跟鞋站著，忍受車子搖晃4小時。原PO說雖然對方是孕婦，行動不太方便，但是怎麼沒想過先買票，或者用其它交通方式呢？

原PO批評有些人仗著自己是弱勢，老是喜歡將成本來讓別人攤，根本就是道德綁架。她說「什麼女人何苦為難女人就免了，就算以後我也懷孕當孕婦，也不會這樣處處想用道德綁架的方式佔人家的便宜。」

有網友幫孕婦緩頰的說「說不定她真的是坐錯位置了」，也有人不以為然表示「台灣真的充滿太多道德綁架，你沒有欠別人，別人也沒有欠你，今天要去搭火車，就要考慮到買不買到坐票，自己做好規劃，是我就會叫她起來，無關好心不好心」。

也有網友提出解套方法，「我都直接拿票出來說：『小姐不好意思，妳是不是坐錯位置了？』臉皮薄一點的自己就會換了，真不動就請列車長來處理，不要自己跟她對罵」、「我會讓座，就算我已經坐在位置上，看到孕婦站著，我也會起身把位置讓給她。當然，妳花錢買票，如果要求對方起身那也沒錯，就每個人的觀念想法不同吧」、「原則上會保持禮貌，好聲好氣請她起來，畢竟本來就是我們自己的權益，對方如果真的很需要位子，我也可能會讓給她坐」。

讓座

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