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開早餐店老是睡過頭 生意反而更好…真相讓他好驚訝

2019-08-16 12:53聯合新聞網 綜合報導

一名網友表示朋友要開早餐店，卻因為每天早上爬不起來，乾脆改賣宵夜，沒想到生意反而...
一名網友表示朋友要開早餐店，卻因為每天早上爬不起來，乾脆改賣宵夜，沒想到生意反而大好。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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「反向思考，逆境也能成為順境」。一名網友在臉書上寫道朋友要開早餐店，希望他去捧場，但他隔天到達現場時卻不見在營業，接連好幾天都是如此，原來朋友是因為睡過頭才沒開店。事後這名網友詢問狀況，朋友竟然告訴他生意好得很，讓他百思不得其解，這才曉得朋友賣不成早餐乾脆改賣宵夜，反而大發利市。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，接到朋友的電話說自己的早餐店要開了，希望他能去捧場，不過原PO隔天前往時卻發現沒有在營業，後來才知道朋友是因為睡過頭才沒開店。只不過接連好幾天早餐店還是一樣大門深鎖，讓他覺得很奇怪。

過了2個月，再見到朋友時發現對方竟然換了新車，他詢問早餐店狀況如何，對方說「生意可火的呢」，原PO聽了不敢相信，再追問才知道原來朋友早上起不來，乾脆就改賣晚上宵夜，沒想到這個時間點客人反而更多，再加上沒有競爭對手，才讓他生意強強滾，讓原PO聽了很有感觸的說「反向思考，逆境也能成為順境」。

網友看了也附和的說「我也爬不起來吃早餐啊」、「半夜總想吃早餐店的鐵板麵」、「晚上有時候真的想吃早餐店的東西」、「熱愛早餐的，恨不得三餐都有早餐吃」、「真的，我半夜也都找不到東西吃」、「一種誤打誤撞的概念」、「半夜就算再難吃的店，生意一定都很好」。

還有人也留言分享「我們這附近也有一家早餐店，、不知道怎麼了，從晚間8：00營業到中午耶！生意好像不錯」、「我家這裡也有，晚上9：00~凌晨4：00美而美，生意爆好，每次經過都人山人海」、「之前有遇過一家賣晚上的飯團，理由是客人建議晚上賣，沒想到生意還不錯，就改成晚上賣了」。

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