這家公司資訊部普渡綠色乖乖堆成山 網笑：是有多不穩

2019-08-16 10:37 聯合新聞網 綜合報導



有網友貼出一張某公司資訊部普渡時的照片，只見供桌上堆了數十盒的綠色乖乖祭拜，讓網友會心一笑。 圖／翻攝自「爆廢公社」 分享 facebook 昨天（15日）是中元普渡，民眾準備了許多供品來祭祀好兄弟，而綠色包裝的乖乖就是今年最火紅的商品之一，因為很多公司都希望機械設備都能像名稱一樣「乖乖」的，一切正常運作不出狀況。有網友在臉書貼出一張照片，一家公司資訊部堆積了超高的綠色乖乖來祭拜，有趣的畫面讓網友看了也會心一笑。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片可看到，某家公司的資訊部在普渡時所準備的綠色乖乖有數十盒，放在供桌上一盒一盒堆積起來變成一座小山，比人還要高，數量是一般人所準備的好幾倍。盒子外面還貼了3張「資訊部機房專用」字樣的紙條，讓原PO笑說「該公司的資訊部是有多不穩」。

照片吸引上萬名網友按讚，有人笑說「看來機房很需要加強」、「看上面那張紙都貼不穩就知道了」、「我以為是我們公司」、「乖乖已被列入資安設備了嗎？」、「待過機房的很能體會」、「難怪今天去各大賣場都買不到綠色乖乖」、「再炒下去連乖乖一包都要賣上千元了，以後大家都買不起乖乖了」。

還有網友分享經驗表示「銀行業也買很多啊…尤其管ATM的行員」、「平常一間工程師的辦公室每人每桌有2包綠乖供在上面，一整個看過去像乖乖的萬里長城。一個廠一堆部門，普渡當然最少要比樓主那桌多2、3倍之多」、「這個真的很玄…我前同事有人乖乖過期，隔天硬碟就掛了」、「前陣子我同事想到，買了黃和綠的乖乖，叫我們大家放辦公桌上，結果不得了了，什麼奧事鬼事X歪事都發生。一直到我生氣把乖乖吃了，才結束1個月的悪夢」。