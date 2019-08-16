男帶女兒看輔導級電影 被要求出示孩子證件竟暴走

2019-08-16 09:52 聯合新聞網 綜合報導



有民眾目睹一名父親帶著孩子去看輔導級電影，但被要求出示小孩年滿12歲證件時，這名父親卻暴走發飆。 圖／翻攝自「爆料公社」 分享 facebook 放暑假許多家長都會帶著小朋友到電影院看電影，但有民眾目睹一名父親帶著孩子到電影院準備購票，因為他們要看的電影屬於輔導級，孩童需要年滿12歲才能看，售票人員請這名爸爸出示小孩的證件卻遭到飆罵，讓這位民眾看了很傻眼，感嘆「遵守規則很難嗎？身教啊」。

目睹的民眾昨天（15日）在臉書「爆料公社」上傳一段影片，一名男子帶著老婆孩子到高雄一家電影院打算觀看輔導級電影，但購票時服務人員請男子出示小朋友已年滿12歲證件，沒想到男子竟然發飆，怒斥服務人員「你會看不出來他幾歲嗎？那你怎麼不叫我出示證件？」甚至還要求叫電影院經理和老闆出來，一連串的怒罵讓原PO看傻了眼。原PO感嘆「好好看電影的興致，您覺得你女兒還有心情看嗎？」

影片一出引起網友一面倒的痛批這名父親太丟臉，「一定沒滿12，不然這麼怕幹嘛」、「出示證件很基本！沒帶在身上才奇怪吧」、「所以服務業要會通靈嗎？」、「這是人家工作的職責，為什麼要為難別人呢？」、「店員只是照規定行事，更不是判斷年齡的機器好嗎？ 身為家長這樣大聲對待別人妥當嗎？」、「現在一堆小孩長得很超齡，誰知道到底幾歲啊」。還有網友表示政策對服務業很不公平，「這讓我想到超商買菸的很多也是這樣. 可是政府是罰店家不是買菸的人」。