玻璃吸管斷裂害她喝到玻璃渣 網友：感受到海龜的痛

2019-08-15 17:22 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友使用玻璃吸管時不慎斷裂，讓她喝到玻璃渣，喉嚨還因此不舒服。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 台灣環保意識抬頭，店家不再提供塑膠袋和塑膠吸管，許多民眾也很配合，會自行準備不鏽鋼或玻璃等材質的吸管，但有一名女網友在使用玻璃吸管時，吸管一端卻斷裂，讓她喝飲料時不慎喝到玻璃渣。貼文一出讓許多網友看了很擔心她會受傷，還有人驚呼這根本是「謀殺」。

原PO昨（14）日在臉書「爆怨公社」表示自己買過不鏽鋼吸管，但因為敲到牙齒會很痛，因此才改換玻璃吸管，沒想到反而害自己遭殃。她貼出幾張玻璃吸管斷裂的照片，表示在喝飲料時因為玻璃吸管斷裂，不小心喝到玻璃渣，喉嚨好像還割傷，讓她很不舒服，後悔的說「早知道就不買玻璃吸管了」。

原PO表示自己喝飲品都習慣用吸管，不管是茶、水、飲料，因為如果不用吸管喝東西，她會很容易脹氣。而自己沒有咬吸管的習慣，喝飲料也都喝冰的，所以玻璃吸管斷裂的原因不太可能是咬斷或者熱漲冷縮所造成。還有，買飲料時也會請店員先幫她把吸管插著，因此她也覺得不可能是插吸管時插到冰塊弄斷的。

她無奈的表示這根玻璃吸管才買不久，沒撞過也沒摔過，也不是在淘寶買的便宜貨，沒想到讓她最害怕的事還是發生了，「環保愛地球很重要，但自身安全更重要。」

網友們看了原PO的遭遇也覺得太可怕，「玻璃的本來就會有破裂的危險」、「鐵的清洗不易」、「海龜吃到吸管的痛」、「你說到重點…不是淘寶買的，但實際就是別人從淘寶買來賣你的」、「我還是喜歡正常的塑膠吸管」、「環保代價很高」、「用什麼當吸管不是重點，重點是回收」。

有網友提出建議「去買包吸管在家用好了！太危險了」、「可以去找甘蔗製成的吸管，感覺更不賴」、「矽膠的我用一年多還在用，給孩子咬也沒關係」、「一次性塑膠吸管洗一洗繼續用=免費不用買」。

最近許多店家開始使用的紙吸管，也有網友不認同，「不能買紙吸管，因為用紙吸管又要砍多少樹才能做多少紙吸管？就算去收集一些廢物利用可以製造紙再做成紙吸管你們敢用嗎？就像免洗筷的道理（漂白）」。