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五人訂四人房拒加床 奧客嗆「我孩子很小才大二」

2019-08-15 10:53聯合新聞網 綜合報導

飯店櫃檯人員遇到一家五口的客人訂了四人房，當她要向客人收取加床費用時，卻被客人無...
飯店櫃檯人員遇到一家五口的客人訂了四人房，當她要向客人收取加床費用時，卻被客人無理的謾罵，令她相當無奈。圖／ingimage
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各行各業都有辛苦的地方，尤其服務業即使遇到奧客，依然要面帶微笑的面對客人。一名飯店櫃檯人員遇到一家五口的客人訂了四人房，當她要向客人收取加床費用時，卻被客人無理的謾罵，令她相當無奈。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，她是一位飯店櫃檯人員，有天一家五口的客人訂了四人房，當她正打算向客人索取加床費用時，客人卻不打算付費「我們不用加床，擠一下就好了」，並認為自己的孩子還很小，「我孩子很小！才大二而已啊！跟0-1歲有什麼不同？都是孩子啊」，並強調自己先前並無看到告示，最後還怒嗆，「我要上爆料說你們是低級飯店」，原po雖然相當傻眼，但也只能耐心地向客人解釋。

原po氣得直呼，訂房網上面寫0-1歲可免費入住，客人的孩子已經國小、大學卻硬說沒寫、沒看到，「我就想問你們怎麼不乾脆買單人房，住個五代同堂不加床？為什麼可以這麼讓人生氣，暑假真的很可怕。」

網友紛紛力挺原po，「大二的外表0-1歲的智商」、「七月妖魔鬼怪更多了，辛苦你了」、「這批客人智商很高，都87分」，也有許多同行的網友也紛紛抱怨，同是飯店業 感同深受，「就是孩子在爸媽心理，不管幾歲都是孩子的概念」、還有客人超住還多要備品時，「第一次拒絕他，第二次來跟我說他牙刷掉馬桶了、毛巾掉馬桶了，真的是人不要臉天下無敵」「感同身受啊，昨天差點爆氣，多收錢就在那邊ＸＸ一直要優惠折扣怎樣的」。

不過有網友建議，跟老闆建議，「超過130公分就算大人了，旁邊放個量身高的比例尺，不要給看不懂中文的奧客有模糊空間」最後原po也表示，釣出許多辛苦的旅宿業人員，「想跟你們說辛苦了，後面還有旅遊補助，大家要撐下去」。

飯店櫃檯人員遇到一家五口的客人訂了四人房，當她要向客人收取加床費用時，卻被客人無...
飯店櫃檯人員遇到一家五口的客人訂了四人房，當她要向客人收取加床費用時，卻被客人無理的謾罵，令她相當無奈。圖截自爆怨公社
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奧客訂房

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