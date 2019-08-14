媽賺6萬扛全家開銷 父年薪百萬0分擔還嗆：給我認份點

2019-08-14 22:08 聯合新聞網 綜合報導



一位男網友PO文抱怨自己年薪破百萬的父親，不分擔家用還嗆媽媽賺的少。示意圖／Ingimage 分享 facebook 一位男網友在「爆怨公社」PO文抱怨自己年薪破百萬的父親，日前從對岸回台休假一星期，他老是在家中忙看抖音，媽媽打電話給他，還一直被掛斷，所以媽媽就買自己的便當回家。父親發現便當沒他的份時，竟不爽說「買便當都不考慮家人吃過沒，只顧自己」，更嫌「一個70元便當也買得下去，賺那麼少，給我認份點」，讓原PO十分心疼。

原PO表示，媽媽下班時從公司打電話回家，找不到人，她以為父親會幫家人買東西吃，所以就只買自己的便當回家，怎知父親就不爽，嫌她只顧自己。媽媽也不甘示弱，回說「好手好腳也不會自己去買，如果我要加班，你們不是餓死在家裡」。原PO的父親聽了後被激怒，「70元的便當也買的下去，在對岸一碗麵才45元，妳吃那麼貴又賺那麼少，就認份點」。

原PO聽完父親的抱怨後，大嘆媽媽一個月的薪水才6萬，她要負擔全家的生活費、水電瓦斯費和房貸。反觀父親雖然年薪破百萬，但都只是負擔自己的信用卡費，也沒拿回家用。父親一直說自己很節儉，存很多錢，原PO卻認為父親的舉動不是節儉，而是想錢想瘋了。原PO更抱怨父親每次回來休假都跟媽媽吵架，用薪水來壓媽媽，原PO質疑父親是回來找優越感的而不是想家。

網友看完PO文後，紛紛留言支持媽媽說「討厭那種自以為賺很多，卻沒出家用的人」、「沒出家用，還好意思當大爺」，有網友更說「父親沒養家，還有臉講那麼大聲」。