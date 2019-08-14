七月不要太鐵齒...夫妻外宿旅館 怪事不斷連換3房

2019-08-14 21:21 聯合新聞網 綜合報導



一名女子日前和老公住進台中某家汽車旅館，沒想到接連換了三間房都有問題。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook 近期農曆七月鬼門開，有時接連的幾項巧合，都容易令人嚇出一陣冷汗。一名女子日前和老公外出，當時住進台中某家汽車旅館，沒想到進房後電燈卻開始狂閃，接連換了三間房都有問題，不是空調異常熱，就是電燈自己熄滅，夫妻倆整晚被怪異巧合折磨得難以入眠。

女子在臉書社團「靈異公社」分享，當她與老公入住進汽車旅館的房間後，她坐在椅子上吃東西，卻感覺有東西在摸她大腿，起初她以為是錯覺，不料房內電燈卻開始閃爍。當他們向櫃檯反應並依照指示，將房間斷電後再重新插入電卡，狀況卻沒有好轉，電視甚至自動關閉，因此女子堅持向櫃台換房。

豈料，櫃檯將他們換到隔壁後，車子才剛在車庫停妥，車庫的照明也自動熄滅，因此他們又換至第三間房。但女子與老公面臨的怪事並沒有結束，第三間房的冷氣調至16度依然熱得女子流汗，可是請服務人員上樓查看，他卻冷到在發抖，服務人員只好把KTV房的冷氣打開並開門，讓他們再試看看。

女子說，第三間房還不時有水滴聲，但他們也在不知不覺中睡著，隔天早上看到陽光時，「整個安心很多」，女子表示，不管是巧合還是真的有東西「我們都覺得很可怕」。

然而怪事卻不僅如此，女子補充，當他們離開汽車旅館後，她的老公才告訴她，半夜檢查KTV房時，打開廁所的門很輕鬆，但要關時感覺有人在拉扯，很多次才關上，「為了不讓我害怕，他出了旅館才跟我說」。女子還在文末透露，事發過後想到還是很害怕，她說，「一晚要4千的汽旅，不是舊的那種，以後七月還是不要太鐵齒住外面」。