「巧克力」包裝精美 他吃一口：差點升天

2019-08-14 19:59 聯合新聞網 綜合報導



近日一名網友吃了外形看似巧克力的肥皂，吃了一口後直呼「差點升天」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

有著精美包裝，看起來十分高級的巧克力，放進嘴裡後怎麼覺得怪怪的？近日有一名網友在爆廢公社PO文表示，媽媽拿一盒包裝看起來非常高檔的巧克力給他吃，結果順手吃了一顆後「差點升天」，因為其實他吃到的是肥皂，而不是巧克力，讓他開玩笑直呼「媽，我真的會被妳氣死！」

PO文中可看見，這盒「巧克力肥皂」不僅包裝相當精美，就連上頭的裝飾，和杯底的小細節都像真的巧克力一樣，幾乎高度還原。原PO在文中提到，他毫不遲疑的順手吃了一顆後，才發覺哪裡怪怪的，後來才知道原來吃到的是巧克力造型的肥皂，吃完還會「吐泡泡」，接著便詢問網友「大家有嘗試過肥皂嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛表示「這肥皂？也太像巧克力了吧」、「看起來像很好吃的巧克力」、「好逼真喔！」、「也太強了，做得那麼像」。也有網友分享自己誤食肥皂的經驗「之前參加婚禮，他們準備的小禮物是一顆愛心形狀的肥皂，回家騙老公那是巧克力，結果他咬超大一口，後來覺得嘴巴很不舒服，瘋狂的跑去洗嘴巴」。更有眼尖網友發現盒上有標示說明「有寫說是肥皂啊」、「上頭有寫，是你沒看清楚」。但也有家長擔心孩童會因此誤食「這個真的不能放家裡，小孩會拿來吃」、「包裝做這樣真的很危險」。