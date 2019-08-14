儲熱式電熱水器超吃電？他這樣實測2月曝省錢秘訣

2019-08-14 17:59 聯合新聞網 綜合報導



跟冷氣機相較，熱水器更是每日生活必需品，既然是每天都需要它，那在費用上必定是錙銖必較。有網友在「mobile01」po文比較自家儲熱式電熱水器是用時再開，還是一直開機，哪個較省電時，居然發現連續開機省很大。

原po在文中表示，從網路看說儲熱式電熱水器很耗電，建議平時要關掉，要用之前再開會比較省電。所以原po一直保持用之前20～30分鐘再開機，這樣2個月的電費約1500元左右，當然也包含家中日立冷暖氣機、除濕機及浴室暖風機等費用。

直到三個月前，原po想要比較一下是溫度一直保持60度不變，還是整桶水從20幾度加熱到60度，哪個較省電，結果出人意料之外。原po表示「上次大概30多天連續開機，電費1200元，這期2個月連續開機，電費931元。看來，是一直開機維持60度的水溫會比較省電」。

Po文一岀，有網友回應說「以原Po發文的時間來看，上一期的電費計價區間是6~8月，上上期是4~6月，4~6月天氣還蠻涼的，6月以後都是熱天，你不能用春天的熱水用量來跟夏天比吧，應該要跟去年同期相比。如果原Po的熱水器保溫層還OK，那就算斷電，水溫也不應該一晚就掉回室溫不是嗎，所以一直開著保溫一定比要使用再加熱來得耗電，這是基本物理概念」。

也有網友表示「如果能針對電熱水器來測耗電應該比較準」、「設定時就好，夏天設定溫度55度，冬天調高一點到60度」，更有網友調侃說「樓主，等到秋冬季節你就知道差別在哪裡囉！」