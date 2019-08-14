惡整老婆！網友超有才 這樣「畫」出超逼真珍奶

2019-08-14 15:50 聯合新聞網 綜合報導



女網友在臉書分享，不論她怎麼搖珍珠都黏緊緊在杯面上，因為珍珠竟然是「畫」上去的。圖／擷自爆怨公社 分享 facebook 台灣人愛喝手搖飲料，其中配料「珍珠」更被視為國寶級聖品，今年更風靡到日本，製作成各種創意料理。有位女網友在臉書分享，自己的老公假裝好心買了一杯珍奶給她，但不論她怎麼搖珍珠都黏緊緊在杯面上，因為珍珠竟然是「畫」上去的。

這位女網友在臉書社團「爆怨公社」上分享，老公突然拿了一杯珍奶給她，她原本還開心致謝，但當她習慣性將珍奶拿起來搖一搖，讓珍珠可以更好被吸進吸管時，她發現珍珠都「黏」在杯子上一動不動。這時她的老公才說「我畫得很像吼」，原來這杯珍奶的珍珠是假的，是該名網友老公發揮創意惡整她。

原PO將假珍奶的照片上傳到社團後，其餘網友回覆「老公超有才」、「就是畫得不圓才像，看照片我也被騙了」、「我知道我下個月要怎麼整人了」、「他不是拿羊便便騙妳就不錯了」、「這個我會很怒，不能開我珍珠的玩笑」。