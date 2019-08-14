親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

國民黨開除陳宏昌 中常會通過汙衊韓國瑜一律開除黨籍

惡整老婆！網友超有才 這樣「畫」出超逼真珍奶

2019-08-14 15:50聯合新聞網 綜合報導

女網友在臉書分享，不論她怎麼搖珍珠都黏緊緊在杯面上，因為珍珠竟然是「畫」上去的。...
女網友在臉書分享，不論她怎麼搖珍珠都黏緊緊在杯面上，因為珍珠竟然是「畫」上去的。圖／擷自爆怨公社
分享
台灣人愛喝手搖飲料，其中配料「珍珠」更被視為國寶級聖品，今年更風靡到日本，製作成各種創意料理。有位女網友在臉書分享，自己的老公假裝好心買了一杯珍奶給她，但不論她怎麼搖珍珠都黏緊緊在杯面上，因為珍珠竟然是「畫」上去的。

這位女網友在臉書社團「爆怨公社」上分享，老公突然拿了一杯珍奶給她，她原本還開心致謝，但當她習慣性將珍奶拿起來搖一搖，讓珍珠可以更好被吸進吸管時，她發現珍珠都「黏」在杯子上一動不動。這時她的老公才說「我畫得很像吼」，原來這杯珍奶的珍珠是假的，是該名網友老公發揮創意惡整她。

原PO將假珍奶的照片上傳到社團後，其餘網友回覆「老公超有才」、「就是畫得不圓才像，看照片我也被騙了」、「我知道我下個月要怎麼整人了」、「他不是拿羊便便騙妳就不錯了」、「這個我會很怒，不能開我珍珠的玩笑」。

酷熱天氣裡，許多人都會想喝一杯手搖飲料消暑，而珍珠的原料為澱粉，且製作過程還會加入砂糖或蜂蜜滾煮，成為減肥時的剋星。過去就曾有日本網友在twitter分享，稱只要在透明杯上貼「黑色圓點」的貼紙，不論倒入什麼飲料都看起來像是加了珍珠，被網友推崇為最適合減肥時解饞的作法。

曾有日本網友在twitter分享，在透明杯上貼黑色圓點的貼紙，引發熱烈討論。圖擷...
曾有日本網友在twitter分享，在透明杯上貼黑色圓點的貼紙，引發熱烈討論。圖擷自／twitter@trialanderror50
分享

手搖飲料珍奶減肥爆怨公社

相關新聞

新裝潢浴室出現「紅色污漬」 網友曝正確解答

2019-08-14 13:03

她搭計程車聽到「水聲」 司機這動作讓她傻眼

2019-08-14 10:57

開車經殯儀館旁 女兒問：為什麼那個阿姨沒有身體

2019-08-13 20:09

新建案頂樓蓋「提籃」造型可抗震？內行人曝真正功能是…

2019-08-13 20:00

菜鳥員工切蔥「去頭去尾」 他一看垃圾桶臉都綠了

2019-08-13 14:07

組合衣櫃2年後自動分解 網嘆：這種材質放久會變粉

2019-08-13 13:49

客人訂8千元餐惡作劇全數棄單 店家怒：被戲弄太惡質！

2019-08-13 13:46

從岡山到台南「鬼打牆」開4小時 回家後驚見「白色手印」

2019-08-12 16:34

男撞斷煞車桿要LINE方便賠償 網友讚：高招啊高招

2019-08-12 15:46

看護用英文問奶粉品牌 她竟傳了一張遮奶照

2019-08-12 12:23

奧客要不到XXL號免費尿布 竟氣撲撲客訴櫃姐

2019-08-12 11:37

醉漢火車上抽菸 正義哥出面制止網友大讚：偶像

2019-08-12 11:23

影／失戀胖男想跳樓！警苦勸沒用大媽一句話KO 網笑：好現實

2019-08-11 20:00

美食外送正夯連「外送員都組隊」？他轉頭看到這畫面眼眶濕了

2019-08-11 12:00

台灣遇過最強的颱風？網列前三名：風雨大到懷疑人生

2019-08-09 12:00

反送中／男子「身藏硬物」遭警脫衣檢查 網集體歪樓：胸器無誤！

2019-08-05 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00
看更多

熱門文章

桃機二航廈擴建爆收回扣案 工程處長遭聲押、11人交保

2019-08-14 08:08

開車經殯儀館旁 女兒問：為什麼那個阿姨沒有身體

2019-08-13 20:09

桃機遭爆上億回扣 黃國昌：難怪跑道不如第三世界國家

2019-08-14 11:34

新裝潢浴室出現「紅色污漬」 網友曝正確解答

2019-08-14 13:03

影／富二代太平槍擊犯今出殯 50輛千萬超跑送行

2019-08-14 10:23

一早醒來性欲大發 暗戀女鄰居扯內褲硬上

2019-08-14 09:14

二航廈工程疑收回扣 桃機公司遭百名調查人員大搜索

2019-08-13 21:59

她搭計程車聽到「水聲」 司機這動作讓她傻眼

2019-08-14 10:57

嘉義市色鼎燒烤店6年燒5次 鄰居很剉

2019-08-14 10:35

好心以參酒鹿茸酒待客 女主人遭色劫獲賠75萬

2019-08-14 07:25

涉簽賭地下運彩 桃園軍方查出涉案5人最少兩大過汰除

2019-08-13 22:07

影／驚恐！兒子目睹吊索斷裂 老爸與工人6樓墜地身亡

2019-08-13 17:58

北市遊覽車南京東路漏油 至少6騎士雷殘手部爆血

2019-08-13 19:09

警方開出18萬元罰單並扣車 拒測酒駕男願配合已來不及

2019-08-14 14:20

為千萬債務戳瞎對方雙眼 男騎Ubike到派出所自首

2019-08-14 12:03

小心詐騙！20億威力彩頭獎中獎人未委託辦活動送賓士

2019-08-14 10:29

名嘴酒後暴走把人打破頭 對車搞破壞進派出所

2019-08-13 17:43

獨／詐團主謀摩鐵開趴吸笑氣 炫網遊課金可買保時捷

2019-08-14 13:22

三國運上億元毒品來台 檢警攔截

2019-08-14 00:07

糗！「為何不停班」OL臉書傳淹水舊照 警傳她到案說明

2019-08-14 15:05

大型重機、小客貨車擦撞 一死二輕傷

2019-08-14 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top