新裝潢浴室出現「紅色污漬」 網友曝正確解答

2019-08-14 13:03 聯合新聞網 綜合報導



網友在論壇表示自己新裝潢的浴室出現紅色污漬，就算洗了過幾天還會出現。圖擷自 mobile01 分享 facebook

一位網友前天在網路上po文，說自己的浴室使用沒幾天後就出現紅紅的污漬，而且洗掉後過幾天又出現了，讓他相當困惑，便上網急著求解。許多網友看到後，紛紛說是水質出了問題，叫要他趕快檢查水塔，但不久後卻釣出神人解答。

這名網友在網路論壇「mobile01 」貼出3張照片，表示自己的浴室新裝潢好，只使用了幾天，但馬桶和洗手槽都出現紅紅的狀況，而且洗掉後過幾天又會出現，讓他不禁好奇是什麼原因。

文章一出後，引發網友熱議，許多人猜測是水質出現問題，「地下水？」、「房子水質問題吧」、「水質的關係，水塔也檢查看看」、「檢查一下共用水塔...說不定有死貓死狗等」、「像嘉義市就會有這個問題，據說是鐵質多」但也有網友質疑，「說水質有問題也滿怪的，為什麼只有特定區塊出現紅色？」、「不都是變黑嗎？怎麼有紅的....」

當大家還是一頭霧水時，有網友出面解答，原來這跟水質沒有關係，是黴菌滋生所導致的現象，並常會出現在新房子或新建物裝潢上，因爲搬遷塵土會在空氣中飛揚散布，加上環境潮濕、通風不良的狀況下，容易在潮濕地面或容器水痕處出現紅色污漬。

至於這種紅色污漬該如何消除，網友也說「用稀釋的漂白水擦拭，保持環境通風乾燥，就可以降低粉紅色斑點再生了。」