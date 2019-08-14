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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

她搭計程車聽到「水聲」 司機這動作讓她傻眼

2019-08-14 10:57聯合新聞網 綜合報導

一名女網友分享自己搭乘計程車的經驗，有司機在車上直接尿在寶特瓶並倒在路上，讓她傻...
一名女網友分享自己搭乘計程車的經驗，有司機在車上直接尿在寶特瓶並倒在路上，讓她傻眼。圖片來源／ingimage
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許多人為了趕時間或方便，會選擇搭乘計程車通行。日前一位女網友在網路上分享自己搭乘計程車的經驗，她說自己一上車就聽到水聲，結果司機從前方拿出一個割開過的寶特瓶，說自己剛才太急了並將裡面的液體往外面一倒，接著這位女網友就聽到拉拉鍊的聲音，讓她崩潰的說「我的天吶！他竟然在車上尿尿！」

這名女網友在「批踢踢女孩版」上發文，表示自己昨天早上在台北市府轉運站攔了一台計程車要趕去基隆路，但一上車就隱約聽到有水聲，一開始她以為是寶特瓶的水晃動的聲音，結果司機突然停在路邊，並開了窗戶，把一個半割開的寶特瓶往外面一倒。

之後，司機便轉頭對這位女網友說「不好意思，我先解決一下這個，剛才太急了」，接著就聽到了拉拉鍊的聲音，女網友見狀便發現，原來一開始的水聲是司機尿尿的聲音，讓她傻眼，並說「當時應該直接下車的，這就是台灣計程車的水準...」、「絕對會讓我反胃一整天，然後對計程車的陰影揮之不去。」

文章一出後，許多網友紛紛留言「感覺是真的忍不住了...是說這種場面我只有在中國看過」、「這太噁心了吧」、「看過在信義區工地旁，路邊開尿的小黃司機」、「雖然很扯而且扯爆，但我爸是計程車司機，他有說過因為工作性質，所以要找廁所很不便，所以他很少喝水，導致有腎結石。」

計程車

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