開車經殯儀館旁 女兒問：為什麼那個阿姨沒有身體

2019-08-13 20:09 聯合新聞網 綜合報導



一名網友昨日PO文表示，朋友開車經過殯儀館旁的地下道時，車上的女兒突然問，「為什麼那個阿姨沒有身體？」讓媽媽當場驚嚇破百的開回家。圖擷自 google map 分享 facebook

現在正值農曆7月，是個充滿禁忌的月份，同時也會有不少的「怪事」發生。就有一名網友在「靈異公社」上PO文，表示朋友昨（12）日傍晚6點左右，開車載著2個女兒，經過某個殯儀館旁的地下道時，原本在車上吵鬧的女兒，卻突然變得超安靜，後來聽到女兒所說的話後，就一路「驚嚇指數破百」的開回家。

原PO在文中提到，朋友和她分享她的「遇鬼」經驗，還說她快嚇得半死。朋友告訴她，昨日傍晚6點左右，她載著5歲和7歲的女兒準備回家，當時還下著小雨，隨後她開車經過某個殯儀館旁，且上方都是墳墓的地下道時，兩個原本在車上吵鬧的女兒，卻突然間變得超安靜，之後又開車經過兩個紅綠燈的路口，一旁依然有墳墓，結果兩個女兒的問話，讓她當場嚇傻。

5歲的女兒問「媽媽，為什麼那個阿姨沒有身體？」當時坐在前座的朋友，故作正經的叫女兒不要亂說話，結果7歲的女兒竟然接著幽幽的說「媽，那是鬼，剛剛在地下道就一直貼在車窗了...」媽媽聽到後，一陣驚慌再次警告女兒不要亂說話，當場害她心裡覺得毛毛的一路開回家，最後7歲女兒快到家時，還叫媽媽不要害怕，因為「那個阿姨不見了...」。

原PO聽完朋友的故事後也嚇壞了。PO文一出後，引來網友瘋狂留言，紛紛都猜是台南市南區中華南路的「南華街地下道」，許多網友都說「很多人都在那裡『遇到過』，尤其是進入地下道時」。也有網友表示「真的很可怕」、「如果是我當下一定會漏尿」、「殯儀館旁本來就會發生很多怪事」、「幸好我看不到，要不然一定立馬跳下車」。有相關經驗的網友也提醒「還是要給孩子帶平安符，才不會被髒東西找上門」。