組合衣櫃2年後自動分解 網嘆：這種材質放久會變粉

2019-08-13 13:49 聯合新聞網 綜合報導



有位網友在網路上發文，表示自己兩年前網購的組合衣櫃竟自動分解。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

許多人為了方便會上網購買組合家具，但在購買前應該仔細注意材質，以免用沒多久就壞掉。一位網友就在網路上發文，分享自己前年6月在購物平台蝦皮上買了一款組合衣櫃，但今年過年前就發現它裂開了，2個月後衣櫃甚至自動分解，讓她傻眼，對此，許多網友也表示有相同經驗，並說這種材質放久會變成粉。

一位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己前年買了一款組合衣櫃，但不到一年就發現衣櫃出現裂痕，且再過2個月後，衣櫃更是整個自動分解，從網友PO出的照片中，可以看到組合櫃是由白色鐵架和藍色不織布所組成，而外面的不織布已全數裂開，衣櫃裡的衣服也全部露了出來，讓這位網友不禁傻眼的說「請問有人遇過這種狀況嗎?」

貼文一出後，許多網友紛紛在底下留言，表示自己也買過類似材質的產品，並很快就壞掉了，「一碰就破……壽命不到兩年、就又要買新的了！」、「不織布會直接碎掉，我的鞋架就是這種的」、「我也是在蝦皮買一樣的，結果也是慘不忍」、「不織布很正常，之前家裡有兩組這種衣櫃，之後都跟你一樣分解啦，重點那個分解不是很好掃」

而也有網友表示這種材質不環保，若是放久了也會脆化變成微塑膠，「不織布是塑膠！是塑膠！會脆化裂解掉（不是分解），變成更小的塑膠，最終變成微塑膠（只是你看不見）」、「不織布=塑膠哦！其實它一點也不環保....只是自我分解成更細碎的塑膠顆粒喔！」、「這不織布不到半年就脆化, 靠近窗戶有太陽曬會更快碎，碎掉還好，變成粉還要重洗衣服更麻煩。」