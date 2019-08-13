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客人訂8千元餐惡作劇全數棄單 店家怒：被戲弄太惡質！

2019-08-13 13:46聯合新聞網 綜合報導

40份餐點被全數棄單。圖擷自Ho'me廚房&親子餐廳 臉書
40份餐點被全數棄單。圖擷自Ho'me廚房&親子餐廳 臉書
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外送平台帶給許多人方便，只要簡單一按，不需走到外面也能享用好吃的美食，但卻有人將這種方便當隨便。「Ho’me廚房&親子餐廳」7日在粉絲專頁發文，表示有人向餐廳訂購40份水餃、玉米濃湯和紅茶，結果竟遭對方惡意棄單，讓店家直呼「真的是太過份了！」

Ho’me廚房&親子餐廳在臉書發文，7日中午11點半，有客人透過外送平台訂購水餃、玉米濃湯和紅茶各四十分，總價8429元。店家本還很開心，以為客人非常喜歡店家的食物，沒想到竟遭「惡作劇」，店家不希望40份的食物就這樣全數被浪費掉，只好po上網將食物分送出去。

店家表示，外送平台推出貨到付款的服務方便顧客，結果反而被惡質客人拿來戲弄店家，讓店家辛苦準備的食物都被浪費掉。許多人雖說訂單超過一定金額就請客人預付款項，但店家也回應，通常外送訂單都很即時，如果要求客人先付錢可能會讓客人覺得麻煩而流失訂單。

而底下網友留言，說該名顧客的行為實在是太誇張，「可以查出是誰嗎？這人太過份了」、「應該求償」、「這種行為真不可取」，也有人熱心說要順利去買。事後店家也說，這筆訂單的損失外送平台願意承擔，餐廳及外送員都不會有損失。

美食外送奧客

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