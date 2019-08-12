男撞斷煞車桿要LINE方便賠償 網友讚：高招啊高招

2019-08-12 15:46 聯合新聞網 綜合報導



網友機車拉桿被男子撞斷一小截，男子順理成章的與網友交換聯絡方式。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這起車禍是巧合嗎？近日，一名女網友在臉書上分享疑似被搭訕的故事，當時她自己在超商買宵夜要出來騎車時，陌生男子上前表示，他不小心撞斷原Po機車煞車拉桿，但當時已是晚上10點半，沒有機車行可以修理機車，不得已的情況下他們只好互加LINE，原Po認為看在對方有心要處理的份上，原諒男子的錯誤，不過網友直呼「筆記！這是套路」。

原Po在《爆廢公社》上發文，她下班去超商買宵夜時，一名陌生男子拿著一個小東西衝過來說「小姐我剛剛倒車，不小心用倒妳的車了」，原Po出超商一看，自己的剎車拉桿斷了一小截，男子詢問「要不要先去機車行？」，原Po看了時間，機車行早就休息了且隔天又是星期日。

「要不要先報警？妳有保險嗎？」男子表示，原Po回「嗯不用...你真會挑啊，我剛好今晚跟保險業務，約保車險的部份」，最後不得已的情況下，男子直問「還是留個聯絡方式？」，原Po只好與對方交換LINE，原Po表示「好吧，看在你（男子）算有心處理的份上，原諒你的錯誤」，不過她靈光一閃的想到「等等！我好像意識到什麼了，突然有個大膽的想法。」

網友看完文章，紛紛認為男子是假藉車禍之名行要LINE之實，「案情不單純」、「高招啊！？對方應該已經籌劃許久了」、「以後路上看到漂亮的停車，我就知道該怎麼做了」、「這招要學起來，cp值頗高」、「一組拉桿換一個LINE，好像還滿划算的」、「車行老闆：這是掰斷的」、「花125元買到一個未來，真棒」。