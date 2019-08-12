從岡山到台南「鬼打牆」開4小時 回家後驚見「白色手印」

2019-08-12 16:34 聯合新聞網 綜合報導



一名網友近日在網路上分享他的「遇鬼」經驗，表示他半夜要從岡山回台南竟花了4小時，回家後還發現車上竟有詭異「白手印」。圖片來源／ingimage 分享 facebook

每年的農曆七月就是俗稱「鬼門開」的日子，據說許多鬼魂都會在這時候出來「抓交替」。近日就有一位男網友談到自己以前被「好兄弟」找上門的事，這名男子在靈異公社上分享「遇鬼」經驗，表示他曾在高雄山區開車時，一直不斷在「鬼打牆」，從岡山開到台南花了快4小時，隨後還在後車窗看到恐怖景象，隔天趕快跑去廟宇求了念珠和平安符保身。

原PO在文中表示，以前他爸爸原本開的是一輛97年的老車，但後來因為換了休旅車，因此就把97年的車撿來開，而這輛20年的老車也漸漸變成他的代步車，並表示，他對車子的要求不多，只要能開、能上路就好，其餘的對他來說都無所謂，一開始他對駕駛這輛老車還不太熟練，所以常常開著它到處亂晃，久而久之也就慢慢熟練了，但在這段期間，這輛老車也讓他遇到不少「怪事」。

原PO接著提到，4年前公司舉辦烤肉趴，因為同事們都嫌他的車小，因此回程時打算擠其他同事的大台車。起初原PO還覺得這樣樂得輕鬆，他可以一個人開車順便在高雄晃晃再回台南，之後他晃了一會兒後，眼看已經要5點多了，因此他就決定從岡山延著山路開回台南，由於他對山路不熟悉，所以都憑著路標開，不料開到已經6點多了都還沒開出山路，讓他覺得很不對勁，於是他就記住了路邊的一間白色房子，然後繼續開，結果又再回到這棟白色房子，往別條路走，還是一直回到原來的地方。因為老車沒有衛星導航，加上他當時沒帶手機，而且路上很暗，只有幾盞路燈，相當詭異，讓他心裡頓時感到毛毛的，直呼「拜託不要亂我，我只想平安回家...」

之後原PO在山上開了3個多小時，並表示「那個東西應該打算放過我」，因為他終於找到一條開往路科的道路，就這樣一路開回家了。回到家後他發現已經快9點了，接著驚訝的說「岡山開到台南居然花了4小時！」沒想到原以為可以鬆一口氣，停好車準備上樓時，竟赫然發現後車窗有一個白色手印，讓他心想「這手印到底是誰的？離開岡山時沒有這手印阿」，而且居然擦都擦不掉，之後他更發現這個詭異手印，是從車子內印上去的，他便認為，在開山路時，就一直有「髒東西」在搗蛋，當下讓他覺得相當害怕，趕快擦擦手印後就衝上樓。

隔日，原PO立刻去廟宇求了一個念珠和平安符掛在車內，並希望之後不要再遇到怪事。PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言「聽說這種時後要下車尿尿」、「真得很毛...」、「鬼月盡量不要在晚上走山路」、「夜路走多果然會遇到鬼」。但也有對該路很熟悉的網友指出「完全開錯方向，而且還越走越遠，我猜可能是越過燕巢，去了佛光山一帶，又去旗山再越過田寮月世界，轉去龍崎，繞了一大圈後從關廟回來，這根本就是迷路不是鬼打牆」。