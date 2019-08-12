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看護用英文問奶粉品牌 她竟傳了一張遮奶照

2019-08-12 12:23聯合新聞網 綜合報導

許多人在面對不懂的語言時，都會尋求Google翻譯的幫助，但若是設定錯誤，恐怕會...
許多人在面對不懂的語言時，都會尋求Google翻譯的幫助，但若是設定錯誤，恐怕會鬧出笑話。圖擷自「爆料公社」官網
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許多人在面對不懂的語言時，都會尋求Google翻譯的幫助，但若是完全依賴翻譯且設定錯誤的話，恐怕會鬧出笑話。一位網友就在網路上發文，分享自己表姐跟外籍看護的對話訊息，表姐使用Google翻譯看護的英文訊息後，竟傳了一張遮奶照，而對話也讓網友笑翻。

有位網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己表姐家的外籍看護傳訊息給表姐，說要幫她媽媽買奶粉，但因為忘記是什麼品牌，因此請表姐傳奶粉的照片，看護在訊息上打「you give to me the picture of milk of your mom（把妳媽喝的牛奶照片傳給我）」，但因為表姐英文不好，因此用Google翻譯，結果翻譯出來卻是「你給我一張你媽媽奶的照片」，於是表姐就傳了一張遮胸照給看護，讓看護嚇傻，馬上回應「no…it's not what I mean…（不！我不是這個意思）」，並說「i say the milk powder of your mom(我是說你媽喝的奶粉)」。

而這位網友看到後立刻笑翻，事後也發現原來是翻譯設定錯誤，應該要把菲律賓文設定成英文。貼文一出後，許多網友也紛紛回應，「感覺看護很崩潰」、「天哪XD還真的傳這個」、「有powder怎麼沒打到，我要讓我兒子學好英文」、「我整個噴笑，而且笑好久威力很強大」、「這時候告訴我們~設定很重要」

外籍看護爆廢公社語言

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