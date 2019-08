看護用英文問奶粉品牌 她竟傳了一張遮奶照

2019-08-12 12:23 聯合新聞網 綜合報導



許多人在面對不懂的語言時,都會尋求Google翻譯的幫助,但若是設定錯誤,恐怕會鬧出笑話。圖擷自 「爆料公社」官網 分享 facebook

許多人在面對不懂的語言時,都會尋求Google翻譯的幫助,但若是完全依賴翻譯且設定錯誤的話,恐怕會鬧出笑話。一位網友就在網路上發文,分享自己表姐跟外籍看護的對話訊息,表姐使用Google翻譯看護的英文訊息後,竟傳了一張遮奶照,而對話也讓網友笑翻。

有位網友在臉書社團「爆廢公社」發文,表示自己表姐家的外籍看護傳訊息給表姐,說要幫她媽媽買奶粉,但因為忘記是什麼品牌,因此請表姐傳奶粉的照片,看護在訊息上打「you give to me the picture of milk of your mom(把妳媽喝的牛奶照片傳給我)」,但因為表姐英文不好,因此用Google翻譯,結果翻譯出來卻是「你給我一張你媽媽奶的照片」,於是表姐就傳了一張遮胸照給看護,讓看護嚇傻,馬上回應「no…it's not what I mean…(不!我不是這個意思)」,並說「i say the milk powder of your mom(我是說你媽喝的奶粉)」。

而這位網友看到後立刻笑翻,事後也發現原來是翻譯設定錯誤,應該要把菲律賓文設定成英文。貼文一出後,許多網友也紛紛回應,「感覺看護很崩潰」、「天哪XD還真的傳這個」、「有powder怎麼沒打到,我要讓我兒子學好英文」、「我整個噴笑,而且笑好久威力很強大」、「這時候告訴我們~設定很重要」