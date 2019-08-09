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利奇馬轉中颱持續減弱 最快今深夜解除陸警

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颱風天要不要出門走走？他PO家門外10秒影片勸退

2019-08-09 13:15聯合新聞網 綜合報導

一名住在淡水的網友早上要出門買早餐時，10秒後外頭竟然下起狂風暴雨，讓他拍下影片...
一名住在淡水的網友早上要出門買早餐時，10秒後外頭竟然下起狂風暴雨，讓他拍下影片PO網提醒民眾出門要注意。 圖擷自Youtube
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利奇馬颱風來襲，北北基昨天（8日）宣布今天停止上班上課，不過一早就有民眾覺得外面風雨不如預期來的大，甚至還有人覺得這個颱風假放的有點心虛。不過有網友在PTT上貼出一段影片，表示自己一早準備要去買早餐，沒想到10秒之後戶外竟然颳起大風，還下起大雨，他提醒今天放假的民眾若想出門玩樂應該考慮一下。

利奇馬颱風在今天上午11點左右，已由強烈颱風減弱為中度颱風，雖然各地風雨時大時小，時有時無，但氣象局仍提醒台中以北應防強風豪雨。一名住在淡水的網友在《PTT》論壇表示，早上10點多外頭無風無雨，正想要出門去買早餐，沒想到10秒之後突然颳起強風暴雨。他拍下影片上傳並提醒網友「給正想要出門看電影、唱歌的鄉民，考慮一下」。

有網友提醒「注意安全」、「（颱風）尾巴進來了」；還有人說「還好我七點被吵醒一口氣買好了早餐午餐」、「中永和也大雨ing」、「士林風雨不小，外面一直蹦蹦蹦」、「內湖開始暴風雨」、「還好沒跟風跑去電影院」。不過也有網友對影片裡的風雨覺得是小意思，「感覺還好啊，這幾天嘉義下午也都是這樣的雨勢」、「大雨…標準好低」、「看起來好弱」、「感覺沒到颱風放假的標準」。

利奇馬颱風
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