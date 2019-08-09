母配「2副眼鏡花10萬」女兒氣炸 網友專業拆解帳單玄機

2019-08-09 10:58 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨母親去眼鏡行配老花眼鏡，沒想到2副竟然要價10萬，去找店家理論對方也不哩，讓她氣炸。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 一名女網友在臉書上抱怨自己的媽媽獨自去配2副老花眼鏡，竟然花了10萬元，在現場配戴時即使度數不合，店家也哄騙說「習慣就好」，事後跟店家理論，對方還表明要她們自己去找消保官申訴，讓她氣憤不已。文章引來網友熱議，有人諷刺的說「是黃金的還是鑲鑽了」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」表示媽媽自己到眼鏡行去配老花眼鏡，現場試戴時度數不合，沒想到店家不是幫忙調整度數，反而說「習慣就好」，讓原PO聽了氣的抱怨媽媽「這妳也相信？」她說媽媽這兩年來因為眼鏡度數的問題導致視線落差摔了好幾次，去找店家處理，不僅沒有調整好度數，反而還被要求再配一副眼鏡，2副眼鏡就花了10萬元，事後跟對方理論，卻擺爛不理，讓原PO相當火大。

原PO忍不住抱怨媽媽「我這麼聰明妳怎麼這麼萌呆」，她還說自己沒近視，對眼鏡沒概念，到底怎麼能配到十萬還配不好，讓她百思不得其解。網友們看了也覺得很不可思議，「金子打的眼鏡應該也不用10萬吧？這什麼眼鏡」、「坑殺老人家不懂，直接被當肥羊宰了，這店家有過份到」、「1萬就已經很貴了…10萬是配了甚麼鬼啊」、「10萬都可以做很頂級的近視雷射了欸」、「是賭神那副眼鏡嗎」、「真羨慕，我一付5千的眼鏡，戴10年了，只有換鏡片而已。10萬...我換一輩子的應該夠了」。

還有網友專業分析眼鏡的材質和價格，「應該是多焦眼鏡、超薄，盲區較少也應該是萊卡鏡片，外加再配上名牌眼框！對了，應該還是全視線，這樣光鏡片，應該就3萬有。重點是…一定通通牌價沒有打折」、「TOKAI本來就是很貴的鏡片。我這樣看來媽媽配的是多焦點的鏡片不是一般的老花眼鏡，一副有近視加老花，可以看遠看近，這種鏡片本來就是一般單焦鏡片的2-3倍價錢了，然後鏡片一般是單面非球面，妳媽媽配了雙面非球面價錢幾乎是單非的兩倍價，再加全視線就又更貴了」。