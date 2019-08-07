花3.5萬元刺青觀世音慘變「黑面觀音」 他自嘲：藝術眼光不夠

2019-08-07 21:36 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友花了3.5萬刺了觀世音菩薩像在背上，想不到竟被刺成「黑面觀音」，讓他忍不住自嘲「是我藝術眼光不夠嗎」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

許多人熱愛紋身，有時會刺各種稀奇古怪的圖案在身體的各種部位。日前有一名網友在爆廢公社上PO文，表示他去了台中某家紋身刺青店，花了3.5萬，想請老闆幫他紋一個「觀世音菩薩像」在背上，沒想到老闆竟然幫他紋成一位「黑面觀音」，PO文一出，立刻笑倒一票網友，直呼「觀世『音』瞬間變觀世『陰』。」

原PO貼出的照片中只見，原本應該是面容慈祥的觀世音，竟然變得「面目可憎」，原PO甚至還搞笑的說「觀音還使出九陰白骨爪」，因為本該是有著蓮花指的觀音，居然變成可怕的爪子。使原PO不禁懷疑是不是自己的藝術眼光不夠，還是觀世音真的換人做了，讓他覺得相當傻眼。

隨後原PO還傳照片給朋友，並開玩笑的說「感覺我的背沒救了」，朋友也勸他為了美觀，只能蓋圖了，也叫原PO不要再相信便宜的價格了。對此，網友也紛紛表示「九陰白骨爪笑死」、「根本山寨版觀音」、「變暗黑觀落陰了啦」。更有網友安慰原PO「等退紅之後，看會不會好點，剛刺完都會滲血發紅，顏色都不會準，等結痂退了再來看怎麼修補」。許多網友也認為刺青就是一分錢一分貨「刺觀世音至少也要6~7萬，這個很不正常」、「刺青還是得多花點錢找專業的，比較保險」。