路邊攤爛掉水蜜桃「2顆380」 網直呼：根本被騙了

2019-08-07 19:57 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友在路邊攤買到2顆「爛掉的高山水蜜桃」，還花了380元，其他網友紛紛直呼「根本被騙了！」圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

色澤粉嫩、肉厚多汁的水蜜桃向來有「果中皇后」的美譽，是許多大人小孩都愛吃的水果之一，但水蜜桃的價格跟其他水果相比往往就沒那麼可愛。日前就有一名女網友在爆怨公社上PO文，表示自己晚上時，到路邊攤購買2顆水蜜桃，由於平常沒有在買水蜜桃，所以不清楚價格，沒想到2顆竟然要價380元，讓她好奇詢問網友「高山水蜜桃2顆380會很貴嗎？」

原PO在文中表示，近日她晚間10點多時，在路邊攤買了2顆「高山水蜜桃」，當天在購買時，一開始沒聽清楚價錢，以為總共是180元，結果給了老闆1000元準備找錢時，老闆問她「380該找多少」，這時她才恍然大悟。不料回家後，從袋子裡拿出來才發現2顆都是「爛掉的水蜜桃」，因為當時現場燈光昏暗，水蜜桃又是老闆挑的，因此沒特別注意，讓她無奈的說「想說都那麼晚了，還在賣水果很辛苦，我好心幫忙買2顆，結果是這樣...」

原PO也在文中提到，這兩顆水蜜桃分別重255克和240克，而且爛掉的部分，原本還有包2層泡棉遮掩，讓她感到相當氣憤。PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛表示「買到這種我會生氣欸，一定會馬上衝回去跟老闆理論，做生意還不老實」、「妳被騙了...」、「一顆200都可以買日本和歌山的水蜜桃了！」。也有網友分享自己的經驗「路邊攤買一次就不敢買了，跟被搶差不多感覺」、「我都直接跟梨山小農訂，一盒10顆又香又甜，而且才350...」、「自己挑比較好，要不然就直接買進口的，比較划算」。