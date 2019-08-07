氣炸！汽油滿到噴髒衣服 還問「要加到140嗎」

2019-08-07 10:36 聯合新聞網 綜合報導



加油時，一定要專心加油，緊握油槍，以免汽油噴出來，發生起火的危險。圖片來源／ingimage 分享 facebook

去加油站時，無論是自己或是店員加油，都需要緊盯油槍，避免汽油噴出來，造成起火的危險。日前有一位網友在網路上發文，分享自己去加油時，加油員將油槍插在車上後就走人，導致汽油加到滿出來，還噴到她的衣服和鞋子，結果店員甚至問她要不要再加，讓她氣憤又傻眼。

這位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己前天騎機車去加油站加油時，店員卻插了油槍就跑走，結果她的腳就被汽油噴到，她立刻跟店員說油噴出來了，但店員只是拿抹布將機車上濺到油的地方擦一擦，而這時店員又問她要不要把油繼續加到140，但因為油已經多到噴出來了，她便叫店員跳停就好。

這位女網友表示「我的衣服上噴了一攤油，味道很重……她完全沒處理就算了，還白目的問我要不要再加！」，店員的行為讓她相當憤怒，她說雖然服務業真的很辛苦，但是請別白目處理事情。

貼文一出後，許多網友也分享自己類似的經驗，「我上次摩托車加油，加油員跟別人聊天，結果加太滿整個噴出來」、「我現在都挑選自助加油的，太多濫竽充數的加油站員工了！」、「沒關係，我遇到的加油員很多都這樣」、「我們上次加油，油噴到飲料，感覺也很差...」、「我也遇過，加滿已經溢出來鈑金」