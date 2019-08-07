便當店月收入百萬是常態？ 網友曝真相「營業額不等於利潤」

2019-08-07 09:59 聯合新聞網 綜合報導



有網友詢問便當店是否月收入百萬是常態，引起許多網友熱烈討論。圖／ingimage 分享 facebook 現代人為了方便，三餐常常吃外食，尤其便當既便宜又能維持營養均衡。一名網友詢問便當店是否月收入百萬是常態，引起許多網友熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女版，詢問網友「便當店月入百萬是不是很平常？」，最近發現一家便當店生意很好，每次一到吃飯時間都很多人，沒開發票，她舉例，如果一個便當70元，估計每天一定賣超過500個，一天就賺35000元，一個月就105萬元，且聽說員工沒保險還超時，於是好奇網友們附近的便當店是否也是這樣。

有網友認為營業額高不代表賺的就多，「70塊裡面食材就佔多少了」、「加上水電、房租、人事又能賺多少」、「扣掉營業額哪有多少」、「百萬的店，人手可能要將近十個人」、也有網友分享，親戚是開便當店，「一個月營業額跟你算的金額少了一點，扣除成本其實實賺的並不算多」。

不過也有網友認為，「便宜的自助餐，利潤大概兩成」、「我們家附近的自助餐店老闆跟他兒子都開賓士，給你參考」、還是要看店「我住台北市附近一個便當賣90，整家店都自己家人已經買一兩間豪宅了，還不用開發票」。

有網友爆出，其實最賺錢的是自助餐，「價格沒明確標示，便當店的話一個便當利潤10-20元左右」。