8+9屁孩狠嗆警脫制服：有槍就對開... 影片曝光網氣炸

2019-08-06 21:41 聯合新聞網 綜合報導



「有種脫掉制服！」一名網友在爆料公社貼出一段與值勤警員互嗆的影片，除了狂噴的三字經以外，更張狂嗆聲「我手上有槍一定跟他對開」，讓網友看了相當傻眼，面對無法無天的行為氣憤開酸「不愧是只出一張嘴的8+9」。

爆料公社官網貼出男網友的發文截圖，並把影片備份PO出，內容為多名中山二分局的員警、特勤警與酒客對峙；酒客們情緒高漲聲量很大、甚至對員警們動手動腳，讓特勤氣炸喊出，「不要給我走！」把拍攝者的手機拍掉、阻止錄影。

該名男網友餘怒未消，事後便將影片上傳至臉書，表示「Ｘ你Ｘ老Ｘ掰錄影被打，有種制服脫掉」，表示因錄影到一半手機被拍掉而感覺不被尊重，隨後在留言處與朋友們開玩笑，「手上如果有槍一定和他對開 哈哈」、「酒國英雄哈哈，警員不足支援支援」。

「滿嘴髒話，警察已經很忍了，還動手去碰警察！」網友看完影片後對此行為只剩傻眼，表示已經不知道是第幾篇這種89式發文了，「你是不是別人在打架你躲在後面喊聲，事情過了再說自己一次打五個的那種人」、「制服脫掉你確定就打的贏？別把自己看的這麼偉大！」、「放暑假智商都會自動減半」、「制服沒脫掉，你還能在這裡po文討打臉...制服脫掉，你只能趴在地上學吃屎哥⋯⋯」、「支持警察強勢執法」。