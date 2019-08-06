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中年夫妻「組隊Uber Eats」...他一看眼眶濕 網讚：退休後一起解任務

2019-08-06 16:15聯合新聞網 綜合報導

網友目擊組隊的uber eat。 翻攝自爆廢公社
網友目擊組隊的uber eat。 翻攝自爆廢公社
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現代人不管是工作忙碌，或是待在家懶得出門，都可以依賴美食外送平台來解決口腹之慾，讓外送服務需求量越來越大，市區內常看到載著大保溫袋的外送服務車穿梭於大街小巷，如今就有一位網友目擊一對年紀50歲以上的夫妻騎車組隊當外送員，讓他直呼「眼眶濕了」。

網友在報廢公社上分享一張照片，烈日下機車前坐是位身穿白衣紫褲的先生，手臂上還穿戴黑袖套，載著碎花上衣的中年婦女，此張照片的重點為她揹的uber eat大黑色保溫袋，網友表示年紀超過50的他們做這行看起來格外辛苦。

網友說美食外送員這職業最近的確很夯，但還是第一次看到組隊的，尤其是夫妻一起行動，因此特別感動。樸實的照片引起了底下許多網友的共鳴，「一切都是為了生活，辛苦了。」、「退休後一起解任務」、「組隊有經驗加成啊」、「平凡中的幸福」、「莫忘世上苦人多！至少他們願意吃苦，互相扶持一起為生活打拼！加油～」

不過組隊一起當外送員似乎早已不稀奇，有網友分享經驗表示，「去年就看過組隊的，當時還想說Uber Eat有外送女友？」、「在台南也看過，情侶擋」、「我還看過帶小孩送餐過來的，我們同事覺得可憐，都會多給一些錢給他們」、「前幾天看的一對夫妻載著一個很小的小孩，老婆幫老公背外送帶」，只能說大家都是為了賺錢，沒有人的生活是容易的。事實上，根據「UberEats」官網的介紹，不論是騎機車、單車，甚至連步行都可以加入「UberEats」的外送行列。

近來美食外送App正夯，示意圖，圖片與本文當事人無關。聯合報系資料照片／記者許正...
近來美食外送App正夯，示意圖，圖片與本文當事人無關。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
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爆廢公社uber eats
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