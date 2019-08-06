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冷氣師傅懸空七樓裝冷氣 加收500元遭顧客嗆聲

2019-08-06 15:35聯合新聞網 綜合報導

有位冷氣師傅在網路上發文，表示自己在七層樓高的大樓外修冷氣1小時，要求500元危...
有位冷氣師傅在網路上發文，表示自己在七層樓高的大樓外修冷氣1小時，要求500元危險施工費，卻遭客戶反嗆。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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有位網友昨日在網路上分享，自己去客戶家裡修冷氣，但因為冷氣在大樓外，因此需要坐在7層樓高的冷氣外機上作業，雖然有繫安全帶，但仍需要冒著高風險作業，因此他向客戶加收500元危險施工費，但對方卻不以為意，讓他不禁大嘆自己從技術工變成踐踏工。

這位網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己是為冷氣師傅，在客戶住家大樓外修冷氣，雖然有繫安全帶，但要在七層樓的高度施工1小時仍算是高風險作業，因此向客戶要求加收500元的費用，結果客戶卻回他「這樣沒有很危險吧.為什麼還要有危險施工」，讓他相當氣憤，並說「不然來來來，我工具借你還免費教學如何施作，做好我還給你2000元給你喝涼水」、「別人家的小孩死不完的概念」

貼文一出後，許多網友紛紛留言，替這位冷氣師傅大抱不平，「要尊重專業！」、「 正常危險施工費不是六千嗎？」、「台灣職工真的很不值錢」、「上次危險施工我還說不行直接叫吊車比較安全」、「天吶⋯這給我5萬，我都不做！」

而對於冷氣安裝另外收費，也有網友提出質疑，「自己拿生命開玩笑（沒護具），再要求客戶付錢嗎？？」、「版主破壞行情...你會讓更多業主拿500出來講...快刪文吧，別害了同行的。」、「一開始你就錯了，危險施工報500！？這根本開玩笑吧。」，對此這名網友表示，危險施工師傅現場另行議價，畢竟這真的是用性命換取的，每個人標準不依，但最基本500元起跳。

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